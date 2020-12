FIFA 21 : L'équipe (TOTGS) des meilleurs joueurs des phases de groupes disponible

Équipe TOTGS FIFA 21

88 - Navas - G - Paris Saint-Germain

88 - Alexander-Arnold - DD - Liverpool

- DD - Liverpool 85 - Acerbi - DC - Lazio Rome

- DC - Lazio Rome 85 - Diego Carlos - DC - Séville FC

- DC - Séville FC 85 - Hernandez - DG - AC Milan

- DG - AC Milan 82 - Elvedi - DC - Borussia Mönchengladbach

92 - De Bruyne - MC - Manchester City

- MC - Manchester City 90 - Kimmich - MC - Bayern Munich

- MC - Bayern Munich 90 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- MOC - Manchester United 88 - Gómez - MOC - Atalanta

96 - Messi - AT - FC Barcelona

- AT - FC Barcelona 89 - Sterling - AG - Manchester City

- AG - Manchester City 88 - Haaland - BU - Dortmund

- BU - Dortmund 87 - Rashford - BU - Manchester United

- BU - Manchester United 84 - Morata - BU - Juventus

- BU - Juventus 84 - Pepe - AD - Arsenal

AD - Arsenal 84 - Yazici - BU - LOSC

BU LOSC 83 - Diogo Jota - AT - Liverpool

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'il ne reste plus qu'un match pour les phases de poule de Ligue des Champions et Ligue Europa version 2020-2021, EA Sports vient de sortir une équipe proposant quelques-uns des éléments qui se sont montrés décisifs pour leur équipe lors des cinq premières journées, que ce soit pour la C1 ou sa petite sœur, la C3, que les joueurs pourront introduire dans leur équipe sur FUT.Bien évidemment, comme vous l'aurez remarqué, une majorité de joueurs offensifs sont présents dans cette liste, lesquels ont permis à leur équipe respective de truster la première ou deuxième place de leur groupe. Ces joueurssont disponibles dans les différents packs mis à disposition pendant une durée limitée. Certains joueurs peuvent aussi être récupérés via les Objectifs ou Défi Création d'Équipe, auquel cas cela sera mentionné ci-dessous.Nous retrouvons, sans surprise, quelques cadors du football mondial, qui se sont démarqués, parfois admirablement, ces dernières semaines, à l'image du jeune Haaland, du portier parisien Navas, Lionel Messi, Yusuf Yazici qui a réussi deux triplés ou encore De Bruyne. Notez que la note de tous les joueurs est permanente et n'évoluera pas, contrairement aux joueurs Road to the Final.Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des Points FIFA moins chers, nous vous expliquons comment ici