FIFA 21 : L'Équipe de la Saison de la Communauté (TOTS) est disponible

Joueurs TOTS de la communauté

Gardiens

89 - Areola - G - Fulham FC

Défenseurs

92 - Alaba - DC - Bayern Munich

DC Bayern Munich 92 - Wan-Bissaka - DD - Manchester United

- DD - Manchester United 90 - Tagliafico - DG - Ajax Amsterdam

- DG - Ajax Amsterdam 90 - Mukiele - DD - RB Leipzig

- DD - RB Leipzig 87 - Goldson - DC - Rangers FC

Milieux

92 - Valverde - MC - Real Madrid

MC Real Madrid 90 - Ndombele - MOC - Tottenham

- MOC - Tottenham 89 - Zieliński - MOC - Naples

- MOC - Naples 89 - Nkunku - MOC - RB Leipzig

Attaquants

92 - Barnes - AG - Leicester

- AG - Leicester 91 - Iličić - BU - Atalanta Bergame

BU Atalanta Bergame 90 - Bailey - AD - Bayer Leverkusen

- AD - Bayer Leverkusen 88 - Edouard - BU - Celtic FC

- BU - Celtic FC 87 - Kean - BU - Paris Saint-Germain

Après une semaine de vote, durant laquelle la communauté a pu sélectionner les joueurs les plus performants de cette saison 2020-2021 si particulière, avec de nombreuses surprises dans certains championnats et la quasi-totalité des matchs à huis clos, Electronic arts a levé le voile sur les TOTS de la communauté, version 2021. Cette dernière ne ravira, à coup sûr, pas tous les joueurs, étant donné que certains grands artisans de cette saison n'y figurent pas, a contrario de certains autres qui s'y placent alors qu'ils ont, peut-être, été moins performants. Quoi qu'il en soit, ce sont les joueurs de FIFA 21, et plus précisément de son mode Ultimate Team qui ont voté pour élire cette équipe. Vous pourrez retrouver la liste des joueurs présents dans les packs dès ce 23 avril ci-dessous, ainsi que ceux disponibles via les Défis Créations d'Équipe (DCE) ou Objectifs. Notez qu'en plus de la TOTS Community, une équipe pour chaque ligue sera partagée ces prochaines semaines, comme chaque année.