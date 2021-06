FIFA 21 : Festival du FUTball, les joueurs sont disponibles

3 victoires → +2 sur la note générale

→ +2 sur la note générale 4 victoires → +1 sur la note générale

→ +1 sur la note générale 5 victoires → +1 sur la note générale

→ +1 sur la note générale 6 victoires → 5 étoiles en gestes techniques et en mauvais pied

Joueurs Festival du Futball

Défenseurs

94 - Marcos Llorente - DD - Atletico de Madrid

- DD - Atletico de Madrid 94 - de Ligt - DC - Juventus

- DC - Juventus 93 - Sanchez - DC - Tottenham

Milieux

95 - Foden - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 94 - Verratti - MC - Paris Saint-Germain

- MC - Paris Saint-Germain 94 - Acuña - MC - Séville FC

- MC - Séville FC 93 - Gnabry - MG - Bayern Munich

- MG - Bayern Munich 91 - Zakaria - MDC - Borussia Mönchengladbach

- MDC - Borussia Mönchengladbach 90 - Golovin - MD - AS Monaco

Attaquants

95 - Havertz - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 95 - Griezmann - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 93 - Vinícius Júnior - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 92 - Yazici - BU - LOSC

- BU - LOSC 90 - Hazard - AT - Borussia Dortmund

PC 750 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 1 050 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 2 200 Points → 7,99 € au lieu de 9,99 €, soit 20 % de réduction. 4 600 Points → 14,98 € au lieu de 19,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

Xbox One 750 Points → 6,99 € au lieu de 7,49 €, soit 7 % de réduction. 1 050 Points → 7,99 € au lieu de 9,99 €, soit 20 % de réduction. 2 200 Points → 16,99 € au lieu de 20 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 29,99 € au lieu de 39,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Par le biais de cet événement, EA Sports ajoute 14 nouvelles cartes, aux statistiques grandement boostées. Cependant, à l'instar de certains événements passés, notamment Road to the Final (RTTF), l'ensemble de ces cartes seront évolutives en fonction des résultats des équipes nationales de chaque pays, qui auront lieu entre le 11 juin 2021 et le 16 juillet 2021. Par conséquent, si l'équipe de France remporte l'Euro 2020, la carte de Griezmann passera de 95 à 99, avec des cinq étoiles en gestes techniques et pour son mauvais pied.