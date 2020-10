Comment récupérer un joueur vendu rapidement dans FUT 21

Se rendre dans la partie « Club ».

Aller dans « Récupération vente rapide ».

Sélectionner l'élément à récupérer.

Comme chaque opus depuis de nombreuses années,, permettant aux joueurs de bâtir la meilleure équipe, en achetant des cartes à l'effigie des meilleurs joueurs du monde. Il est également possible d'ouvrir des packs pour tenter de mettre la main sur des cartes intéressantes, toujours dans le but d'améliorer l'équipe. Malheureusement, une fausse manipulation peut vite arriver, et des cartes peuvent disparaître vite « Vente rapide », sans que cela soit forcément voulu.Nous vous expliquons comment faire pour réparer cette erreur.Si vous avez vendu un joueur via l'option « Vente rapide », que ce soit volontaire ou simplement une petite erreur de votre part, sachez que vous allez pouvoir récupérer l'objet vendu en question. Néanmoins, il faut impérativement que la vente ait eu lieu dans les sept derniers jours, auquel cas il sera impossible de récupérer ledit objet.Vous allez pouvoir passer par la FUT Web App ou l'application mobile Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS . Lorsque vous êtes sur l'une ou l'autre de ces applications, voici la marche à suivre :Attention, vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que souhaitez. Vous avez cinq récupérations par saison environ. Si vous êtes adeptes de cette méthode, utilisez-les avec précaution.Il ne semble cependant pas possible de le faire sur la version console ou PC de FIFA 21 . Si vous souhaitez acheter des Points FIFA moins chers, sur PC, PS4 ou Xbox One, nous vous indiquons où le faire dans ce guide