Comment modifier ses maillots sur FUT ?

Lancer FUT.

Vous rendre dans la partie Stade, en appuyant vers le haut le joystick gauche.

Vous rendre dans la partie « Jour de Match ».

Vous allez alors pouvoir modifier vos maillots, mais aussi le logo, la célébration et le ballon.

Electronic Arts a, cette année, apporté plusieurs nouveautés à, notamment pour son mode FUT (FIFA Ultimate Team). Malgré des menus moins intuitifs que dans FIFA 20, certaines nouvelles fonctionnalités sont venues améliorer l'expérience, notamment en ce qui concerne le stade. Les joueurs ont, maintenant, de nombreuses possibilités pour personnaliser leur antre, des millions si ce n'est des milliards à en croire les propos d'Electronic Arts lorsque le studio les a présentées.Toutefois, avec ce nouveau menu et ces nouvelles possibilités, certaines fonctionnalités, comme, ont été chamboulées. Nous vous proposons une petite explication ci-dessous.Auparavant, pour changer son logo ou ses maillots (domicile et extérieur), nous n'avions qu'à nous rendre directement dans le menu dédié sur FUT pour personnaliser le stade. Cette année, il faudra toujours se rendre dans ce menu, mais, à l'instar de la gestion d'équipe, il n'est pas aussi « facile » d'accès sur consoles et PC.Voici comment faire pour vous rendre dans la partie concernée :Notez que c'est également à cet endroit que vous allez pouvoir personnaliser votre stade, avec les menus « Foule », « Bords du terrain » et « Structure ».Pour finir, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous rendre en jeu pour appliquer ces modifications, puisque cela peut directement avoir lieu via la FUT Web App ou l'application mobile Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS