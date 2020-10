FIFA 21 : Comment bien débuter sur FUT, guide du débutant

Bien débuter sur FUT dans FIFA 21

Accomplissez les objectifs

Améliorer son onze avec des cartes en or

Faites des DCE pour récupérer des cartes et des packs

Faire les défis.

Prioriser un collectif de 100 ou proche de 100.

Ne pas acheter de grosses cartes dès le début.

Ne pas acheter un pack dès le début.

Faire des matchs amicaux ou Clashs d'Équipes.

Faire les DCE.

Le mode FUT est, sans aucun doute, le mode le plus populaire deet celui qui profite de plus de nouveautés chaque année, même si pour FIFA 21 Electronic Arts semble s'être intéressé un peu plus au mode Carrière. Il peut, parfois, être compliqué de se lancer sur, étant donné les nombreuses informations à assimiler, tout en essayant de construire une équipe compétitive rapidement. Si tel est votre cas, ne paniquez pas, nous allons vous donner quelques conseils pour, et ce, sans dépenser le moindre euro.En effet, il est possible de mettre la main à la poche pour obtenir des Points FIFA, mais il n'est pas nécessaire de dépenser votre argent pour vous construire une équipe compétitive, d'autant plus que rien ne vous assure d'obtenir de bonnes cartes en payant.Pour commencer, ouvrez vos packs, et faites votre premier onze de joueurs. Il sera faible, c'est normal. Même si nous vous le déconseillons pour l'élaboration de votre équipe, vous pouvez utiliser vos joueurs qui sont en prêts chez vous, mais attention, leur nombre de matchs est limité.Même si cette première équipe ne sera pas la meilleure et celle que vous allez garder, tentez de faire un onze avec un maximum de collectif, lequel est très important sur FUT. Si vous arrivez à 100, vous validerez un défi, qui nous permet une transition avec l'un des points les plus importants pour débuter.En effet, très vite, vous serez en mesure de valider quelques objectifs, vous octroyant soit des crédits, soit des packs. Ces deux choses sont très importantes, puisque cela vous permettra, dans tous les cas, d'améliorer votre équipe. Lorsque vous aurez accompli plusieurs défis de base, vous devriez avoir quelques jours intéressants supplémentaires obtenus dans les packs. Si vous le pouvez, intégrez-les dans votre équipe, mais si vous pensez ne pas les utiliser, n'hésitez pas à les vendre sur le marché des transferts, afin de renflouer les caisses.Bien évidemment, grâce à tout cela, vous sera à la tête, si vous avez eu de la chance, d'une petite fortune, vous permettant d'upgrade votre onze type. Pour cela, vous allez pouvoir acheter des joueurs, voire des packs, même si, dans la plupart des cas, vous allez être perdant financièrement parlant.Ici, le but est donc de se créer une équipe composée uniquement de cartes en or pour vous permettre de faire vos premiers matchs, principalement en Clashs d'Équipes, puisque les récompenses sont intéressantes et l'adversité moindre. Jouer des matchs vous permettra de gagner quelques crédits, lesquels pourront bien évidemment être réinvestis pour des joueurs meilleurs, ou des packs.Néanmoins, il est parfois peu utile de vendre ses cartes à faible valeur marchande, puisqu'elles peuvent être réutilisées pour les DCE, les Défis Créations d'Équipes.Si, au début, il est peut-être difficile de faire les DCE les plus compliqués sans dépenser d'argent, certains vous permettent simplement de vos débarrasser de vos cartes. Ici, vous pourrez échanger quelques cartes en échange soit de packs intéressants, soit de crédits ou alors des cartes de joueurs spéciales, possédants des statistiques boostées.C'est pourquoi il est également important de ne pas jeter les cartes invendables, étant donné qu'elles vous serviront ici.En somme, les choses importantes à retenir pour débuter de la meilleure des manières sur FUT sont les suivantes :Finalement, vous pourrez également suivre votre équipe, acheter et vendre des joueurs, mais aussi obtenir diverses récompenses grâce à l'application Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS Pour rappel,est disponible depuis le, par l'intermédiaire d'Origin,et. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :