FIFA 21 arrivera le 4 décembre sur PS5 et Xbox Series X/S

Même sisera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S dès le mois de novembre et le lancement de ces consoles, la version propre à cette nouvelle génération n'arrivera que quelques semaines plus tard. Nous avons effectivement appris qu'il faudra patienterpour pouvoir avoir entre ses mainsCependant, tous les joueurs achetant le jeu d'ici là sur PS4 ou Xbox One pourront bien évidemment en profiter sur les next-gen gratuitement, par le biais d'une simple mise à jour. De ce fait, tous les possesseurs de FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One qui achètent par la suite la console nouvelle génération pourront profiter de FIFA 21 sans le racheter, et continuer à en profiter sur les deux consoles avec le transfert de la progression.Celles et ceux souhaitant acheterdirectement sur la console next-gen, quelle qu'elle soit, devront donc patienter jusqu'au 4 décembre.