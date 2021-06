Electronic Arts victime d'une cyberattaque, 780 Go de données dérobés

Nous enquêtons sur un récent accident d'intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source et d'outils de certains jeux ont été volés. [...] Les données des joueurs n'étaient pas accessibles, et nous n'avons aucune raison de penser que les informations privées des joueurs aient couru un risque. Suite à cet incident, nous avons déjà effectué des améliorations de sécurités et ne nous attendons à aucun impact sur nos jeux ou nos affaires. Nous travaillons activement avec les forces de l'ordre et d'autres experts dans l'enquête criminelle en cours.

C'est via un forum que les premières informations sur cette attaque informatique ont été partagées. Après vérification de celles-ci par des experts en cybersécurité, les détails ont été confirmés. De ce fait,Le code source de Frosbite, le moteur de jeu de FIFA, Madden ou encore Battlefield pour ne citer qu'eux, fait partie des éléments piratés. La licence FIFA ne semble pas plaire aux responsables de l'attaque, car les outils de développement de FIFA 21 et les codes de programmation du matchmaking du prochain opus ont aussi été touchés.Les hackeurs ont déclaré avoir « un accès total pour exploiter l'intégralité des services EA ». Des analystes en cybersécurité ont été interrogés à ce propos et ont expliqué qu'en se basant sur les données dérobées, les hackeurs pourraient trouver de nouvelles brèches informatiques plus profondes et les exploiter. De plus ils serraient en possibilité de vendre ces codes sur le dark web, où les internautes pourraient les copier et/ou créer des programmes pour hacker les futures sorties d'Electronic Arts. CNN a interrogé le porte-parole d’EA qui a tenu à rassurer affirmant queprécisant que les pirates n'ont réclamé aucune rançon.