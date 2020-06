La Premier League va utiliser l'ambiance sonore de FIFA 20

Sur le point de reprendre, la Premier League va tenter d'ajouter un peu d'ambiance dans les stades anglais en utilisant les sons venant de FIFA 20.

Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à de nouvelles façons de diffuser pour rassembler les fans, même s'ils ne peuvent pas aller au stade et se retrouver. Nous voulons que les téléspectateurs de Sky Sports puissent bénéficier de la meilleure expérience possible.

Le 17 juin sera synonyme de reprise de la Premier League, le championnat le plus suivi du monde, avec un alléchant Manchester City-Arsenal. Néanmoins, à l'instar de la Bundesliga qui a déjà repris ses droits depuis quelques semaines, et comme cela sera le cas dans tous les autres championnats ou presque, les matchs se dérouleront sans les supporters. De ce fait, comme nous l'avons déjà constaté durant les matchs à huis clos, l'ambiance est drastiquement différente.Pour pallier ce problème et tenter d'implanter quelques chants ou réactions propres aux matchs de foot,, dans le but de reproduire « l'atmosphère vibrante des matchs de la Premier League ». Rob Webster, le directeur général de la chaîne, explique d'ailleurs à The Verge que tout ce qui sera mis en place durant les matchs de cette fin de saison a été mûrement réfléchi ces dernières semaines. Le but étant que l'expérience soit la meilleure possible pour le supporter.Dans le but de divertir au maximum les supporters,, allant du simple choix du chant, via un vote, à la possibilité d'échanger via visioconférence durant le match entre plusieurs supporters.