FUT 20 - Solution DCE - Vinícius Júnior Summer Heat

Retrouvez la solution la moins chère pour réaliser le DCE Vinícius Júnior Summer Heat (Défi de Création d'Équipe) sur FIFA 20 afin de récupérer sa carte spéciale.

DCE Vinícius Júnior Summer Heat

Vitesse → 97 Accélération → 95 Vitesse de course → 98

Frappe → 90 Placement offensif → 97 Finition → 87 Puissance de tirs → 95 Tirs de loin → 87 Volées → 90 Pénaltys → 83

Passes → 85 Vista → 87 Centres → 85 Passes courtes → 87 Effet → 92

Dribbles → 96 Agilité → 99 Équilibre → 94 Réactivité → 88 Conduite de balle → 93 Dribbles → 98 Calme → 88

Gestes techniques → 5 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Vinícius Júnior Summer Heat, solution Real Madrid (1/3)

Condition

Joueurs - Real Madrid : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 120 000 crédits

~ 120 000 crédits Xbox One : ~ 112 000 crédits

: ~ 112 000 crédits PC : ~ 123 000 crédits

DCE Vinícius Júnior Summer Heat, solution La Liga (2/3)

Condition

Joueurs - LaLiga Santander : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 109 000 crédits

~ 109 000 crédits Xbox One : ~ 116 000 crédits

: ~ 116 000 crédits PC : ~ 117 000 crédits

DCE Vinícius Júnior Summer Heat, solution Mixed Squad (3/3)

Condition

Collectif : 5

5 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 2 000 crédits

~ 2 000 crédits Xbox One : ~ 3 000 crédits

: ~ 3 000 crédits PC : ~ 3 000 crédits

, le jeune ailier gauche brésilien, évoluant dans le club de espagnol du Real Madrid, en Liga, à le droit à une carteà l'occasion du match opposant son équipe à celle de Grenade Club de Fútbol, le lundi 13 juillet à 22h00. L'événementpermet à EA Sports de sortir quelques-unes des cartes des joueurs préférés de la communauté sur l'opus 2020 de FIFA afin d'en proposer des versions bien plus intéressantes et adaptées, à quelques semaines de l'arrivée de FIFA 21 . La note de la cartedeest de 92, soit treize points de plus que sa note de base. Cependant, la note pourrait être plus élevée en cas de victoire du Real Madrid face à Grenade et son joueur Darwin Machís . En effet, si les Merengues venaient à remporter leur match, la cartedeprendrait un boost de +3 sur la note générale et +1 en cas d'égalité.