FUT 20 - Solution DCE - Håland POTM

Retrouvez la solution la moins chère pour réaliser le DCE Haland POTM (Défi de Création d'Équipe) sur FIFA 20 afin de récupérer sa carte spéciale.

DCE Haland POTM

Vitesse → 92 Accélération → 89 Vitesse de course → 94

Frappe → 91 Placement offensif → 94 Finition → 93 Puissance de tirs → 96 Volées → 91 Pénaltys → 93

Passes → 82 Vista → 84 Passes courtes → 99 Effet → 99

Dribbles → 87 Réactivité → 87 Conduite de balle → 89 Dribbles → 87 Calme → 94

Physique → 90 Endurance → 82 Force → 94 Agressivité → 91



DCE Håland POTM, solution Borussia Dortmund (1/6)

Condition

Joueurs - Borussia Dortmund : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 92 000 crédits

~ 92 000 crédits Xbox One : ~ 90 000 crédits

: ~ 90 000 crédits PC : ~ 106 000 crédits

DCE Håland POTM, solution Bundesliga (2/6)

Condition

Joueurs - Bundesliga : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 86

86 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 136 000 crédits

~ 136 000 crédits Xbox One : ~ 138 000 crédits

: ~ 138 000 crédits PC : ~ 167 000 crédits

DCE Håland POTM, solution Équipe notée à 86 (3/6)

Condition

Note générale équipe : 86

86 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 137 000 crédits

~ 137 000 crédits Xbox One : ~ 132 000 crédits

: ~ 132 000 crédits PC : ~ 162 000 crédits

DCE Håland POTM, solution Équipe notée à 86 (4/6)

Condition

Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 86

86 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 145 000 crédits

~ 145 000 crédits Xbox One : ~ 139 000 crédits

: ~ 139 000 crédits PC : ~ 168 000 crédits

DCE Håland POTM, solution Équipe notée à 87 (5/6)

Condition

Note générale équipe : 87

87 Collectif : 60

60 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 178 000 crédits

~ 178 000 crédits Xbox One : ~ 171 000 crédits

: ~ 171 000 crédits PC : ~ 200 000 crédits

DCE Håland POTM, solution Équipe notée à 87 (6/6)

Condition

Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 87

87 Collectif : 55

55 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 199 000 crédits

~ 199 000 crédits Xbox One : ~ 191 000 crédits

: ~ 191 000 crédits PC : ~ 229 000 crédits

, l'attaquant norvégien évoluant au Borussia Dortmund Bundesliga, après avoir joué six mois RB Salzbourg en Autriche, a fait des débuts tonitruants dans le championnat allemand, lui permettant d'avoir le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois de janvier, a une carte spéciale(Player of the Month). Surveillé depuis de longs mois par de nombreux scouts à travers toute l'Europe,a finalement décidé de poser le mieux à Dortmund, club dans lequel il a fait des débuts particulièrement remarqués contre le FC Augsburg. Rentré en jeu en seconde mi-temps, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le Norvégien marqué son premier triplé sous ses nouvelles couleurs, enchaînant un doublé lors d'un match contre Cologne une petite semaine plus tard. En seulement trois matchs,aura confirmé toutes les attentes placées en lui, marquant à 7 reprises et réalisant une passe décisive. La cartepropose une note générale de 89, soit seize points de plus que sa carte de base...