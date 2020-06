FUT 20 - Solution DCE - Fabinho Summer Heat

Retrouvez la solution la moins chère pour réaliser le DCE Fabinho Summer Heat (Défi de Création d'Équipe) sur FIFA 20 afin de récupérer sa carte spéciale.

DCE Fabinho Summer Heat

Vitesse → 86 Accélération → 84 Vitesse de course → 87

Frappe → 87 Placement offensif → 88 Finition → 83 Puissance de tirs → 98 Tirs de loin → 81 Pénaltys → 99

Passes → 92 Vista → 92 Centres → 88 Passes courtes → 97 Passes longues → 96 Effet → 83

Dribbles → 90 Réactivité → 98 Conduite de balle → 95 Dribbles → 88 Calme → 98

Défense → 95 Interceptions → 98 Précision tête → 83 Lucidité défensive → 93 Tacles debout → 96 Tacles glissés → 95

Physique → 93 Endurance → 98 Force → 90 Agressivité → 95



DCE Fabinho Summer Heat, solution Bitter Rivalry (1/2)

Condition

Joueurs - Manchester City + Liverpool : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 50 000 crédits

~ 50 000 crédits Xbox One : ~ 58 000 crédits

: ~ 58 000 crédits PC : ~ 53 000 crédits

DCE Fabinho Summer Heat, solution Brésil (2/2)

Condition

Joueurs - Brésil : 1 joueur minimum

1 joueur minimum TOTSSF, TOTW ou TOTW Moments : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 71 000 crédits

~ 71 000 crédits Xbox One : ~ 75 000 crédits

: ~ 75 000 crédits PC : ~ 78 000 crédits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, le robuste milieu défensif brésilien, évoluant dans le club de Liverpool, en Premier League, à le droit à une carteà l'occasion du match opposant son équipe à celle de Manchester City, le 2 juillet à 21h15. L'événementpermet à EA Sports de sortir quelques-unes des cartes des joueurs préférés de la communauté sur l'opus 2020 de FIFA afin d'en proposer des versions bien plus intéressantes et adaptées, à quelques semaines de l'arrivée de FIFA 21 . La note de la cartedeest de 92, soit sept points de plus que sa note de base. Cependant, la note pourrait être plus élevée en cas de victoire de Liverpool face à Manchester City et son joueur Phil Foden . En effet, si les Reds venaient à remporter leur match face aux Citizens, la cartedeprendrait un boost de +3 sur la note générale et +1 en cas d'égalité.