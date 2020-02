FIFA 20 : Winter Refresh, toutes les informations

Particulièrement attendues après la première moitié de saison, les mises à jour des notes des joueurs sur le mode Ultimate Team de FIFA 20 sont arrivées.

Top 50 des joueurs ayant le plus évolué (+3 GÉN ou plus)

77 - James - MD - Manchester United

- MD - Manchester United 79 - Söyüncü - DC - Leicester City

- DC - Leicester City 77 - Tomori - DC - Chelsea

- DC - Chelsea 79 - Mount - MOC - Chelsea

- MOC - Chelsea 85 - Vardy - BU - Leicester City

- BU - Leicester City 84 - Ndidi - MDC - Leicester City

- MDC - Leicester City 77 - Buendía - MD - Norwich City

- MD - Norwich City 76 - Krul - G - Norwich City

- G - Norwich City 77 - Traoré - AD - Wolverhampton Wanderers

- AD - Wolverhampton Wanderers 82 - Maddison - MOC - Leicester City

- MOC - Leicester City 77 - Stevens - DLG - Sheffield United

- DLG - Sheffield United 77 - Egan - DC - Sheffield United

- DC - Sheffield United 80 - Grealish - MOC - Aston Villa

- MOC - Aston Villa 77 - Andrei Girotto - DC - FC Nantes

- DC - FC Nantes 76 - Larsonneur - G - Stade Brestois 29

- G - Stade Brestois 29 76 - Rajković - G - Stade de Reims

- G - Stade de Reims 77 - Slimani - BU - AS Monaco

- BU - AS Monaco 77 - Osimhen - BU - LOSC Lille

- BU - LOSC Lille 76 - Gabriel - DC - LOSC Lille

- DC - LOSC Lille 75 - Soumaré - MDC - LOSC Lille

- MDC - LOSC Lille 75 - Court - MD - Stade Brestois 29

- MD - Stade Brestois 29 79 - Håland - BU - Borussia Dortmund

- BU - Borussia Dortmund 80 - Thuram - BU - Borussia M'gladbach

- BU - Borussia M'gladbach 75 - Bénes - MOC - Borussia M'gladbach

- MOC - Borussia M'gladbach 86 - Werner - BU - RB Leipzig

- BU - RB Leipzig 81 - Zakaria - MDC - Borussia M'gladbach

- MDC - Borussia M'gladbach 79 - Harit - MOC - FC Schalke 04

- MOC - FC Schalke 04 77 - Niederlechner - BU - FC Augsburg

- BU - FC Augsburg 77 - Diaby - MG - Bayer 04 Leverkusen

- MG - Bayer 04 Leverkusen 82 - Hakimi - DD - Borussia Dortmund

- DD - Borussia Dortmund 85 - Onana - G - Ajax

- G - Ajax 77 - Zaniolo - MOC - Roma

- MOC - Roma 77 - Demiral - DC - Juventus

- DC - Juventus 84 - Lautaro Martínez - BU - Inter

- BU - Inter 81 - Marchesín - G - FC Porto

- G - FC Porto 75 - Salisu - DC - Real Valladolid

- DC - Real Valladolid 78 - Unai Simón - G - Athletic Club de Bilbao

- G - Athletic Club de Bilbao 78 - Pau Torres - DC - Villarreal CF

- DC - Villarreal CF 82 - Ødegaard - MOC - Real Sociedad

- MOC - Real Sociedad 81 - Valverde - MC - Real Madrid

- MC - Real Madrid 75 - Rui Silva - G - Granada CF

- G - Granada CF 76 - Budimir - BU - Granada CF

- BU - Granada CF 75 - Emerson - DD - RCD Mallorca

- DD - RCD Mallorca 78 - Unai López - MC - Real Betis Balompié

- MC - Real Betis Balompié 77 - Germán - DC - Atlhetic Club de Bilbao

- DC - Atlhetic Club de Bilbao 78 - Ávila - BU - Granada CF

- BU - Granada CF 78 - Cucurella - MG - Getafe FC

- MG - Getafe FC 80 - Reguilón - DG - Sevilla FC

- DG - Sevilla FC 77 - Isak - BU - Real Sociedad

L'équipe Winter Refresh

GARDIENS

82 → 87 - Areola - G - Real Madrid

DÉFENSEURS

81 → 86 - Florenzi - DD - FC Valence

- DD - FC Valence 80 → 84 - Aké - DC - Bournemouth

- DC - Bournemouth 76 → 84 - Van Aanholt - DG - Crystal Palace

- DG - Crystal Palace 82 → 85 - Bernat - DG - Paris Saint-Germain

- DG - Paris Saint-Germain 82 → 86 - Schulz - DLG - Dortmund

MILIEUX

88 → 91 - Eriksen - MOC - Inter Milan

- MOC - Inter Milan 85 → 89 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- MOC - Manchester United 82 → 86 - Herrera- MC - Atlético de Madrid

ATTAQUANTS

85 → 90 - Ibrahimović - BU - AC Milan

- BU - AC Milan 74 → 87 - Matheus Cunha - BU - Herta Berlin

- BU - Herta Berlin 76 → 86 - Cornet - AVD - Olympique Lyonnais

- AVD - Olympique Lyonnais 79 → 84 - Chiesa - AD - Fiorentina

- AD - Fiorentina 74 → 83 - João Victor - AG - VfL Wolfsburg

- AG - VfL Wolfsburg 73 → 83 - Limbombe - AG - FC Nantes

Nouvelles notes pour les Icônes

L'événementest enfin arrivé sur FIFA 20. Grâce à celui-ci, la note générale de nombreux joueurs, ceux ayant effectué une première partie de saison remarquable, a été revue à la hausse. De plus, une nouvelle équipe et une nouvelle version des joueurs Icônes font leur arrivée dans les packs.Les meilleurs joueurs de cette première partie de saison 2019-2020 ont vu leur note être rehaussée sur FUT 20. Vous pouvez retrouver ci-dessus le top 50 de ceux qui ont bénéficié d'une augmentation de trois points ou plus à leur note générale. À noter que les joueurs que vous possédez ne seront pas modifiés. Seuls ceux étant dans les packs voient leur note être augmentée.En plus de la mise à jour de certaines notes, Electronic Arts propose une équipe, laquelle est composée de 15 joueurs ayant plus ou moins performé lors de cette première partie de saison. Les joueurs qui forment cette équipe possèdent des notes revues à la hausse, et sont disponibles via les packs.Outre cette nouvelle équipe, sachez que tous les icônes bénéficient d'une version mieux notée, inspirée par des moments clés de leur carrière. Nous retrouvons ainsi Maradona ou Pelé avec une note générale de 99 ou encore le brésilien Ronaldo et Zinédine Zidane avec une note de 97. La note la plus basse de ces nouvelles cartes icônes est de 92. À noter qu'il faut acheter ou packer ces cartes. Celles déjà en votre possession n'évolueront pas.Vous pouvez retrouver toutes les notes sur les images ci-dessous.