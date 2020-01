FIFA 20 TOTY : Liverpool, Mbappé et Messi sont de la partie

Electronic Arts a révélé ce lundi 6 janvier les joueurs composant la Team of the Year (TOTY). Cette dernière récompense onze des meilleurs joueurs sur la dernière année.

FIFA 20 TOTY 20

GARDIEN TOTY

Alisson - G - Liverpool

DÉFENSEURS TOTY

Alexander-Arnold - DD - Liverpool

- DD - Liverpool Van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool De Ligt - DC - Juventus

- DC - Juventus Robertson - DG - Liverpool

MILIEUX TOTY

De Bruyne - MG - Manchester City

- MG - Manchester City Kante - MC - Chelsea

- MC - Chelsea De Jong - MDC - FC Barcelona

ATTAQUANTS TOTY

Messi - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain Mané - AG - Liverpool

Laétait attendue de pied ferme par la communauté de, étant donné que les joueurs qui la composent sont dotés d'une note revue à la hausse. EA l'a révélé ce 6 janvier à 17 heures, et comme notre prédiction le présageait , de nombreux joueurs évoluant à, vainqueur de la Ligue des champions et invaincu depuis un an, sont présents. Le jeune prodige françaisainsi que le dernier vainqueur du Ballon d'Or,, sont notamment présents, alors ques'invite dans une défense composée au trois quarts de joueurs des Reds.Les joueurs seront peu à peu disponibles dans les packs, et la première vague concerne les attaquants, qui seront présents dès ce 6 janvier à 19 heures.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :