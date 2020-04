FIFA 20 : TOTW Moments 5 : Messi, Martial et Matuidi en avant

Pour la cinquième semaine consécutive, le monde du football est en pause à cause de la pandémie mondiale, et par conséquent de l'habituelle TOTW, donnant lieu à l'apparition d'une nouvelle édition de la TOTW Moments.

Les récompenses FUT Champions,

Les packs,

Les DCÉ,

Les futurs objectifs FUT,

Les Drafts.

LES JOUEURS DE LA TOTW MOMENTS 5

Gardiens

90 → 91 → 92 - ter Stegen - G - FC Barcelona

- G - FC Barcelona 83 → 85 - Jarstein - G - Hertha BSC

Défenseurs

86 → 87 - Bonucci - DC - Juventus

- DC - Juventus 85 → 86 - Giménez - DD - Atlético Madrid

- DD - Atlético Madrid 79 → 82 - Raúl - DC - Braga

- DC - Braga 72 → 79 - De la Bella - DG - UD Las Palmas

Milieux

94 → 95 → 96 → 97 - Messi - MOC - FC Barcelona

- MOC - FC Barcelona 85 → 86 - Matuidi - MC - Juventus FC

- MC - Juventus FC 75 → 81 - Fulgini - MOC - SCO Angers

- MOC - SCO Angers 74 → 80 - De Préville - MOC - Girondins de Bordeaux

- MOC - Girondins de Bordeaux 74 → 80 - Benedetti - MOC - América

- MOC - América 71 → 78 - Cabot - MD - FC Lorient

Attaquants

86 → 87 → 88 → 89 → 90 → 91 - Immobile - BU - Lazio

- BU - Lazio 83 → 85 → 86 - Martial - BU - Manchester Utd

- BU - Manchester Utd 83 → 85 - Kruse - BU - Fenerbahçe

- BU - Fenerbahçe 80 → 83 - Baldé Diao - BU - AS Monaco

- BU - AS Monaco 75 → 81 - Benteke - BU - Crystal Palace

- BU - Crystal Palace 74 → 80 - Diony - BU - AS Saint-Étienne

- BU - AS Saint-Étienne 65 → 75 - Jackson-Hamel - BU - Montreal Impact

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel, la crise sanitaire actuelle ne permet pas aux sportifs, notamment les footballeurs, de tenir leur calendrier. Grandement impacté par le virus qui touche notre planète depuis quelques semaines, le monde du football est à l'arrêt et les Team of the Week proposées chaque semaine par EA Sports ont pris une nouvelle forme. Afin de continuer à récompenser les joueurs performant en FUT Champions, EA Sports a décidé de remplacer la TOTW par une, laquelle propose des joueurs issus de TOTW d'anciens opus. Cette semaine, nous avons donc le droit à la TOTW 32 de FUT 17.remplace les TOTW basiques à différents endroits de FUT, depuis le 18 mars 2020 et jusqu'à une date encore indéterminée, comprenant :Les cartes Ones to Watch et Headliners seront également mises à niveau en fonction de l'apparition de cartes de certains joueurs dans les équipes