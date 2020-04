FIFA 20 : TOTW Moments 4 : Sarabia, Son, Lewandowski et Vardy au sommet

Pour la quatrième semaine consécutive, le monde du football est en pause à cause de la pandémie mondiale, et par conséquent de l'habituelle TOTW, donnant lieu à l'apparition d'une nouvelle édition de la TOTW Moments.

LES JOUEURS DE LA TOTW MOMENTS 4

Gardiens

83 → 85 - Pau López - G - AS Roma

- G - AS Roma 80 → 83 - Akinfeev - G - CSKA Moscow

Défenseurs

80 → 83 - Hasebe - DC - Eintracht Frankfurt

- DC - Eintracht Frankfurt 79 → 82 - Dante - DC - OGC Nice

- DC - OGC Nice 78 → 82 - Hugo Mallo - DD - RC Celta

- DD - RC Celta 76 → 81 - Jagielka - DC - Sheffield

Milieux

87 → 88 → 90 → 91 - Son - MOC - Tottenham Hotspur

- MOC - Tottenham Hotspur 83 → 86 - Pablo Sarabia - MD - Paris Saint-Germain

- MD - Paris Saint-Germain 83 → 85 → 86 - Anderson Talisca - MD - Guangzhou Evergrande Taobao

- MD - Guangzhou Evergrande Taobao 78 → 82 → 84 - De Paul - MC - Udinese

- MC - Udinese 81 → 84 - Ljajic - MG - Beşiktaş JK

- MG - Beşiktaş JK 79 → 82 - Tsygankov - MD - FC Dynamo Kyiv

- MD - FC Dynamo Kyiv 74 → 80 - Bouzat - MD - Vélez Sarsfield

Attaquants

89 → 90 → 91 → 93 → 94 - Lewandowski - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 84 → 86 → 87 → 88 → 90 - Ilicic - BU - Atalanta

- BU - Atalanta 82 → 85 → 86 → 87 - Vardy - BU - Leicester City

- BU - Leicester City 74 → 77 → 84 - Isak - BU - Real Sociedad

- BU - Real Sociedad 78 → 82 - Mateta - BU - 1. FSV Mainz 05

- BU - 1. FSV Mainz 05 79 → 82 - Belfodil - BU - TSG 1899 Hoffenheim

- BU - TSG 1899 Hoffenheim 74 → 80 - Arfield - AVG - Rangers FC

- AVG - Rangers FC 73 → 79 - Rossi - AG - Los Angeles Football Club

Pour rappel, la crise sanitaire actuelle ne permet pas aux sportifs, notamment les footballeurs, de tenir leur calendrier. Grandement impacté par le virus qui touche notre planète depuis quelques semaines, le monde du football est à l'arrêt et les Team of the Week proposées chaque semaine par EA Sports ont pris une nouvelle forme. Afin de continuer à récompenser les joueurs performant en FUT Champions, EA Sports a décidé de remplacer la TOTW par une, laquelle propose des joueurs issus de TOTW d'anciens opus. Cette semaine, nous avons donc le droit à la TOTW 30 de FUT 19.remplace les TOTW basiques à différents endroits de FUT, depuis le 18 mars 2020 et jusqu'à une date encore indéterminée, comprenant :Les cartes Ones to Watch et Headliners seront également mises à niveau en fonction de l'apparition de cartes de certains joueurs dans les équipes