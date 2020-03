FIFA 20 : Les joueurs Player Days sont disponibles

Une nouvelle série de cartes fait son apparition dans FIFA 20 par le biais de son mode FUT, avec les joueurs Player Days. Il sera possible d'en récupérer via les packs, les objectifs ou les Défis Création d'Équipes.

Joueurs Player Days FUT 20

Gardiens

90 - Armani - G - Núñez

Défenseurs

91 - Valencia - DD - LDU Quito

- DD - LDU Quito 89 - Polenta - DC - Olimpia

- DC - Olimpia 87 - Mena - DG - Racing Club

- DG - Racing Club 87 - Opazo - DD - CD Viñazur

- DD - CD Viñazur 85 - Osio - DC - Caracas FC

- DC - Caracas FC 85 - Banguero - DG - Deportes Tolima

- DG - Deportes Tolima 84 - Torsiglieri - DC - Wilstermann

- DC - Wilstermann 84 - Fernández - DC - Escuela Municipal Deportivo Binacional

- DC - Escuela Municipal Deportivo Binacional 84 - Busquets - DD - Peñarol

- DD - Peñarol 84 - Velasco - DG - América de Cali

Milieux

92 - Tévez - MOC - Buenos Aires

- MOC - Buenos Aires 91 - Salvio - MD - Buenos Aires

- MD - Buenos Aires 90 - Rojas - MC - Racing Club

- MC - Racing Club 89 - Buonanotte - MOC - Universidad Católica

- MOC - Universidad Católica 87 - De la Cruz - MOC - Núñez

- MOC - Núñez 87 - Hinestroza - MG - Junior FC

- MG - Junior FC 87 - Cardozo - MC - Defensa y Justicia

- MC - Defensa y Justicia 86 - Cabrera - MOC - América de Cali

- MOC - América de Cali 86 - Mouche - MG - CD Viñazur

- MG - CD Viñazur 84 - Nieto - MC - Deportes Tolima

- MC - Deportes Tolima 84 - Arias - MDC - Independiente Medellín

Attaquants

91 - Lisandro López - BU - Racing Club

- BU - Racing Club 88 - Borja - BU - Junior FC

- BU - Junior FC 88 - Adebayor - BU - Olimpia

- BU - Olimpia 87 - Scocco - BU - Núñez

- BU - Núñez 87 - Fuenzalida - AD - Universidad Católica

- AD - Universidad Católica 86 - Puch - AG - Universidad Católica

- AG - Universidad Católica 86 - Paredes - BU - CD Viñazur

- BU - CD Viñazur 85 - Urretaviscaya - AD - Peñarol

Pour faire suite aux cartes Métamorphosés, Electronic Arts propose une nouvelle série de cartes, du nom de, aux joueurs du mode FIFA Ultimate Team, très apprécié par la communauté, mais de plus en plus critiqué par celle-ci. Les amateurs du mode FUT peuvent donc, depuis ce vendredi 6 mars, profiter des cartes, lesquelles mettent en valeur la CONMEBOL, qui est la Confédération sud-américaine de football. Cela s'ajoute aux récentes nouveautés du mode Carrière, qui a accueilli diverses compétitions de la région par le biais de la mise à jour 1.16.Ainsi, pas moins de trente nouveaux joueurs, issus des championnats sud-américains, font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée. Qui plus est, d'autres devraient être disponibles via les Défis Créations d'Équipes (DCE) et les Objectifs durant la durée de l'événement, comme l'a indiqué le studio. Ces trente cartes possèdent toutes une note générale revue à la hausse, et des statistiques particulièrement intéressantes.Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueursdisponibles, avec leur note, qu'ils soient disponibles dans les packs, les DCE ou les objectifs.