FIFA 20 : Les joueurs de l'Équipe de la Saison (TOTSSF) sont disponibles

Retrouvez tous les joueurs faisant partie de l'Équipe de la saison Communauté à Date (Community Team of the Season So Far en version originale), disponible dès ce 24 avril dans les packs.

20 joueurs présents dans l'Équipe de la Saison.



Cette dernière ne ravira, à coup sûr, pas tous les joueurs, étant donné que certains grands artisans de cette saison n'y figurent pas, a contrario de certains autres qui s'y placent sans réelles explications. Quoi qu'il en soit, ce sont les joueurs de FIFA 20, et plus précisément de son mode Ultimate Team qui ont voté pour élire cette équipe. EA précise tout de même que plus d'un demi-million de votes ont été enregistrés.



Vous pourrez retrouver la liste des joueurs présents dans les packs dès ce 24 avril ci-dessous, ainsi que ceux disponibles via les Défis Créations d'Équipe (DCE) ou Objectifs. Notez qu'en plus de la TOTS, une équipe pour chaque ligue sera partagée ces prochaines semaines.



LES JOUEURS DE LA TOTSSF Communauté Gardiens 88 → 93 - Courtois - G - Real Madrid

- G - Real Madrid 85 → 89 - Gulácsi - G - RB Leipzig

- G - RB Leipzig 84 → 88 - Leno - G - Arsenal Défenseurs 88 → 93 - Godín - DC - Inter Milan

DC Inter Milan 88 → 93 - Piqué - DC - FC Barcelone

- DC - FC Barcelone 80 → 93 - Gomez - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 83 → 89 - Grimaldo - DG - Benfica

- DG - Benfica 77 → 89 - Mukiele - DC - RB Leipzig

- DC - RB Leipzig 84 → 88 - Pepe - DC - FC Porto Milieux 89 → 93 - Sergio Busquets - MDC - FC Barcelone

FC Barcelone 87 → 93 - Thiago - MC - Bayern Munich

- MC - Bayern Munich 84 → 92 - Felipe Anderson - MG - West Ham

- MG - West Ham 87 → 92 - Casemiro - MDC - Real Madrid

- MDC - Real Madrid 87 → 91 - Fernandinho - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 84 → 90 - Brandt - MOC - Borussia Dortmund

- MOC - Borussia Dortmund 75 → 88 - Simon - MG - FC Nantes

- MG - FC Nantes 79 → 88 - Bentancur - MC - Juventus de Turin

- MC - Juventus de Turin 84 → 88 - Lucas Leiva - MDC - Lazio Roma Attaquants 83 → 92 - Zaha - AT - Crystal Palace

- AT - Crystal Palace 85 → 90 - Icardi - BU - Paris Saint-Germain Peut être récupéré via les DCE, voir DCE Mauro Icardi TOTSSF.

BU Paris Saint-Germain 80 → 89 - Dembele - BU - Olympique Lyonnais Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo ! Après une semaine de vote, durant laquelle la communauté a pu sélectionner les joueurs les plus performants de cette saison 2019-2020 si particulière, Electronic arts a levé le voile sur lesCette dernière ne ravira, à coup sûr, pas tous les joueurs, étant donné que certains grands artisans de cette saison n'y figurent pas, a contrario de certains autres qui s'y placent sans réelles explications. Quoi qu'il en soit, ce sont les joueurs de FIFA 20, et plus précisément de son mode Ultimate Team qui ont voté pour élire cette équipe. EA précise tout de même que plus d'un demi-million de votes ont été enregistrés.Vous pourrez retrouver la liste des joueurs présents dans les packs dès ce 24 avril ci-dessous, ainsi que ceux disponibles via les Défis Créations d'Équipe (DCE) ou Objectifs. Notez qu'en plus de la, une équipe pour chaque ligue sera partagée ces prochaines semaines.