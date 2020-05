FIFA 20 : L'Équipe de la saison (TOTSSF) de Serie A est disponible

Electronic Arts a levé le voile sur les joueurs figurant dans l'Équipe de la Saison (TOTSSF) de la Serie A (Italie).

TOTSSF Serie A FIFA 20

Gardiens

86 → 94 - Szczęsny - G - Juventus Turin

- G - Juventus Turin 88 → 92 - Handanovič - G - Inter Milan

Défenseurs

84 → 95 - De Vrij - DC - Inter Milan

DC - Inter Milan 80 → 94 - Smalling - DC - AS Roma

DC - AS Roma 85 → 93 - Manolas - DC - SSC Napoli

- DC - SSC Napoli 83 → 93 - Acerbi - DC - Lazio Rome

DC Lazio Rome 83 → 92 - Cuadrado - DD - Juventus Turin

- DD - Juventus Turin 76 → 92 - Hernandez - DG - AC Milan

Milieux

84 → 97 - Luis Alberto - MOC - Lazio Rome

MOC - Lazio Rome 76 → 94 - Milinković-Savić - MC - Lazio Rome

- MC - Lazio Rome 85 → 96 - Gómez - MOC - Atalanta Bergame

MOC - Atalanta Bergame 83 → 93 - Nainggolan - MOC - Cagliari Calcio

MOC - Cagliari Calcio 79 → 92 - Pellegrini - MOC - AS Roma

MOC - AS Roma 72 → 89 - Boga - MG - Sassuolo Peut être récupéré via les Objectifs.

MG - Sassuolo 78 → 88 - Berardi - MD - Sassuolo

Attaquants

93 → 99 - Ronaldo - BU - Juventus Turin

- BU - Juventus Turin 84 → 96 - Iličić - BU - Atalanta Bergame

- BU - Atalanta Bergame 86 → 96 - Immobile - BU - Lazio Rome

BU - Lazio Rome 88 → 96 - Dybala - BU - Juventus Turin

- BU - Juventus Turin 87 → 96 - Insigne - AG - SSC Napoli

AG - SSC Napoli 81 → 93 - Martínez - BU - Inter Milan

BU - Inter Milan 76 → 82 - João Pedro - AT - Cagliari Calcio Peut être récupéré via les Objectifs.

AT - Cagliari Calcio

En dépit du Coronavirus et de l'impossibilité, pour le moment, de reprendre les championnats de football, certains étant d'ailleurs, d'ores et déjà, terminés, à l'instar de notre Ligue 1, EA a fait le choix de partager, dès maintenant, lesLapourrait, à l'image de la Premier League ou de la Liga, reprendre ses droits d'ici quelques semaines, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. En attendant, les championnats italiens ont été suspendus, et le pays a même fait partie des premiers touchés, avec de nombreux matchs reportés.À l'heure actuelle, les équipes ont toutes joué entre 25 ou 26 matchs et la lutte pour le titre et le scudetto fait rage, avec un très beau duel opposant la Juventus Turin, où joue notamment Cristiano Ronaldo, à la Lazio Rome, puisqu'un seul petit point sépare les deux équipes, avec une différence de buts largement en faveur du club de la capitale. L'inter complète le podium avec 54 points, alors que l'Atalanta Bergame reste sur sa lancée avec une quatrième place (48 points), même si la Roma est en embuscade avec trois points de retards (45).En attendant la fin du championnat, si toutefois celui-ci arrive à son terme, EA a composé une équipe des meilleurs joueurs de ces 26 premières journées, ladans laquelle nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes citées au-dessus.