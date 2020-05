FIFA 20 : L'Équipe de la saison (TOTSSF) de Premier League est disponible

Electronic Arts a levé le voile sur les joueurs figurant dans l'Équipe de la Saison (TOTSSF) de la Premier League (PL).

TOTSSF Premier League FIFA 20

Gardiens

89 → 97 - Alisson - G - Liverpool

- G - Liverpool 75 → 88 - Henderson - G - Sheffield United

Défenseurs

90 → 99 - van Dijk - DC - Liverpool

DC Liverpool 83 → 95 - Alexander-Arnold - DD - Liverpool

DD - Liverpool 85 → 94 - Roberston - DG - Liverpool

- DG - Liverpool 79 → 90 - Wan-Bissaka - DD - Manchester United

- DD - Manchester United 74 → 88 - Söyüncü - DC - Leicester City

Milieux

91 → 99 - De Bruyne - MC - Manchester City

MC Manchester City 87 → 95 - Son - MG - Tottenham Hotspur

MG Tottenham Hotspur 83 → 94 - Rashford - MG - Manchester United

MG - Manchester United 83 → 94 - He nderson - MC - Liverpool

- MC - Liverpool 81 → 91 - Ndidi - MDC - Leicester City Peut-être récupéré via les DCE, voir DCE Wilfred Ndidi TOTSSF

- MDC - Leicester City 82 → 91 - Kovačić - MC - Chelsea

Attaquants

88 → 98 - Mané - AG - Liverpool

- AG - Liverpool 90 → 97 - Salah - AG - Liverpool

AG Liverpool 89 → 96 - Agüero - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 88 → 96 - Aubameyang - BU - Arsenal FC

- BU - Arsenal FC 84 → 95 - Mahrez - AD - Manchester City

- AD - Manchester City 82 → 95 - Vardy - BU - Leicester City

BU - Leicester City 79 → 93 - Richarlison - BU - Southampton FC

BU - Southampton FC 80 → 91 - Jiménez - BU - Wolverhampton À Récupérer via les Objectifs.

BU - Wolverhampton 74 → 89 - Adama Traoré - AD - Wolverhampton

AD - Wolverhampton 78 → 89 - Ayoze Pérez - BU - Leicester City À récupérer via les objectifs.

BU - Leicester City

En dépit du Coronavirus et de l'impossibilité, pour le moment, de reprendre les championnats de football, certains étant d'ailleurs, d'ores et déjà, terminés, à l'instar de notre Ligue 1, EA a fait le choix de partager, dès maintenant, lesCe vendredi 1mai, c'est au tour de la, aussi appelée «» dans le langage courant, d'être mis en avant par Electronic Arts. Vous pouvez ainsi découvrir quels sont les joueurs ayant marqué cette saison, qui restera dans les anales, à avoir été retenus. Ces joueurs seront disponibles dans les packs, par le biais des objectifs ou encore les DCE durant un temps limité, à compter du 1mai à 19 heures.Pour rappel, avant l'arrêt du championnat, à la 29e journée, c'est Liverpool qui dominait, très largement, la compétition, avec 82 points engrangés en 29 rencontres, pour un nul, une défaite et 27 victoires. Les « Reds » se dirigeaient donc tout droit vers le titre, qui leur échappe depuis 1990, puisque leur dauphin, Manchester City et tenant du titre, ne comptabilise « que » 57 points avec un match de retard. C'est sans surprise que de nombreux joueurs de ces deux équipes font partie de la