Electronic Arts a levé le voile sur les joueurs figurant dans l'Équipe de la Saison (TOTSSF) de la Ligue 1 (France).

TOTSSF Ligue 1 FIFA 20

Gardiens

80 → 92 - Mandanda - G - Olympique de Marseille

- G - Olympique de Marseille 73 → 89 - Rajković - G - Stade de Reims

Défenseurs

87 → 95 - Thiago Silva - DC - Paris Saint-Germain

DC - Paris Saint-Germain 86 → 94 - Marquinhos - DC - Paris Saint-Germain

DC - Paris Saint-Germain 79 → 93 - Lala - DD - RC Strasbourg

DD RC Strasbourg 76 → 89 - Abdelhamid - DC - Stade de Reims

- DC - Stade de Reims 69 → 87 - Kamara - DG - Stade de Reims

Milieux

81 → 94 - Aouar - MC - Olympique Lyonnais

- MC - Olympique Lyonnais 75 → 94 - Renato Sanches - MC - LOSC

MC - LOSC 81 → 94 - Aouar - MC - Olympique Lyonnais

MC - Olympique Lyonnais 86 → 95 - Verratti - MDC - Paris Saint-Germain

MDC - Paris Saint-Germain 83 → 93 - Gueye - MC - Paris Saint-Germain Peut être récupéré via les Objectifs

- MC - Paris Saint-Germain 79 → 92 - Sanson - MOC - Olympique de Marseille

MOC - Olympique de Marseille 79 → 92 - Savanier - MC - Montpellier

MC - Montpellier 79 → 89 - Golovin - MC - AS Monaco Peut être récupéré via les Objectifs

MC - AS Monaco 78 → 88 - André - MC - LOSC

Attaquants

92 → 98 - Neymar - AG - Paris Saint-Germain

- AG - Paris Saint-Germain 89 → 98 - Mbappe - AD - Paris Saint-Germain

- AD - Paris Saint-Germain 83 → 97 - Ben Yedder - BU - AS Monaco

BU - AS Monaco 86 → 96 - Di María - AD - Paris Saint-Germain

- AD - Paris Saint-Germain 84 → 94 - Depay - AT - Olympique Lyonnais

- AT - Olympique Lyonnais 74 → 93 - Osimhen - BU - LOSC

- BU - LOSC 81 → 93 - Payet - AG - Olympique de Marseille Peut être récupéré via les DCE, voir DCE Dimitri Payet TOTSSF

AG - Olympique de Marseille 76 → 92 - Atal - AD - OGC Nice

AD OGC Nice 74 → 90 - Slimani - BU - AS Monaco

En dépit du Coronavirus et de l'impossibilité, pour le moment, de reprendre les championnats de football, certains étant d'ailleurs, d'ores et déjà, terminés, à l'instar de notre Ligue 1, EA a fait le choix de partager, dès maintenant, lesContrairement à l'ensemble de nos voisins, ou presque, lane reprendra pas ses droits pour terminer la saison 2019-2020. Malgré l'insistance de nombreux clubs, qui souhaiteraient disputer la fin de la saison (il restait dix matchs), les instances françaises s'opposent à cela.Ainsi, lorsque le championnat s'est arrêté, au soir de la 28ème journée, qui a vu le LOSC s'imposer 1-0 contre l'Olympique Lyonnais, le PSG était naturellement en tête (68 points), avec douze points d'avance sur son surprenant dauphin (et un match en moins), l'Olympique de Marseille (56). Le podium est complété par Rennes (50 points), alors que le LOSC était en embuscade avec un petit point de moins que le Stade Rennais. S'il n'y avait plus aucun suspens pour le titre, la lutte pour les places européennes était totale, d'autant plus que Reims, Nice, Lyon, Montpellier, Monaco et Angers se tenaient en deux petits points. Malheureusement, nous ne verrons jamais la fin de cette bataille, puisque le championnat de France de football 2019-2020 ne reprendra pas, sauf incroyable retournement de situation.Pour ce qui est du bas de classement, si tout semblait joué pour le TFC (vingtième avec 17 points de retard sur le premier non-relégable), Nîmes, Saint-Étienne et Dijon pouvaient toujours finir barragiste, alors que Amiens (pour le moment relégué) avait encore une chance de se sauver.Malgré tout, EA a composé une équipe des meilleurs joueurs de ces 28 premières journées, ladans laquelle nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes se classant dans les premières places.