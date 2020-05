FIFA 20 : L'Équipe de la saison (TOTSSF) de LaLiga est disponible

Electronic Arts a levé le voile sur les joueurs figurant dans l'Équipe de la Saison (TOTSSF) de la LaLiga Santander (Espagne).

TOTSSF LaLiga FIFA 20

Gardiens

91 → 96 - Oblak - G - Atlético de Madrid

G - Atlético de Madrid 90 → 95 - Ter Stegen - G - FC Barcelone

Défenseurs

85 → 97 - Varane - DC - Real Madrid

DC - Real Madrid 89 → 96 - Ramos - DC - Real Madrid

DC Real Madrid 85 → 94 - Carvajal - DD - Real Madrid

- DD - Real Madrid 79 → 91 - Diego Carlos - DC - Séville FC

- DC - Séville FC 79 → 89 - Yuri Berchiche - DG - Athtletic Bilbao

Milieux

98 → 96 - Kroos - MC - Real Madrid

MC Real Madrid 84 → 96 - Fekir - MOC - Betis Séville

MOC Betis Séville 85 → 94 - De Jong - MC - FC Barcelone

MC - FC Barcelone 82 → 94 - Cazorla - MC - Villarreal

- MC - Villarreal 86 → 93 - Parejo - MC - FC Valence

- MC - FC Valence 81 → 93 - Moreno - MD - Villarreal

- MD - Villarreal 78 → 92 - Ødegaard - MC - Real Sociedad

- MC - Real Sociedad 77 → 88 - Ocampos - MD - Séville FC

Attaquants

84 → 99 - Messi - AD - FC Barcelone

- AD - FC Barcelone 89 → 97 - Suárez - BU - FC Barcelone

- BU - FC Barcelone 87 → 97 - Benzema - AT - Real Madrid

- AT - Real Madrid 89 → 96 - Griezmann - AG - FC Barcelone

- AG - FC Barcelone 77 → 88 - Lucas Pérez - BU - Deportivo Alavés

En dépit du Coronavirus et de l'impossibilité, pour le moment, de reprendre les championnats de football, certains étant d'ailleurs, d'ores et déjà, terminés, à l'instar de notre Ligue 1, EA a fait le choix de partager, dès maintenant, lesCe vendredi 8 mai, c'est au tour de la, le championnat espagnol, d'être mis en avant par Electronic Arts. Vous pouvez ainsi découvrir quels sont les joueurs ayant marqué cette saison à avoir été retenus. Ces joueurs seront disponibles dans les packs, par le biais des objectifs ou encore les DCE durant un temps limité, à compter du 8 mai à 19 heures.Pour rappel, avant l'arrêt du championnat, à la 27e journée, c'est le FC Barcelone qui dominait les débats avec 58 points, soit deux de plus que son dauphin et rival de toujours, le Real Madrid. Le Séville FC complétait le podium, avec 47 points. L'Atlético de Madrid, qui a vu sa star Antoine Griezmann partir dans le club catalan, pointe à une triste sixième place, mais ne possède que deux points de moins que le troisième et était donc encore dans la course au podium.En attendant une éventuelle reprise, EA a composé une équipe des meilleurs joueurs de ces 27 premières journées, ladans laquelle nous retrouvons de nombreux joueurs des quatre équipes citées, mais aussi quelques surprises.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :