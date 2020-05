FIFA 20 : L'Équipe de la saison (TOTSSF) de Bundesliga est disponible

Electronic Arts a levé le voile sur les joueurs figurant dans l'Équipe de la Saison (TOTSSF) de la Bundesliga (Allemagne).

TOTSSF Bundesliga FIFA 20

Gardiens

84 → 94 - Sommer - G - Borussia Mönchengladbach

- G - Borussia Mönchengladbach 84 → 91 - Hrádecký - G - Bayer Leverkusen

Défenseurs

7 9 → 96 - Hummels - DC - Borussia Dortmund

DC - Borussia Dortmund 77 → 93 - Upamecano - DC - RB Leipzig

- DC RB Leipzig 72 → 92 - Davies - DG - Bayern Munich

- DG - Bayern Munich 81 → 92 - Ginter - DC - Borussia Mönchengladbach

- DC - Borussia Mönchengladbach 79 → 91 - Hakimi - DLD - Borussia Dortmund

- DLD - Borussia Dortmund 80 → 88 - Hinteregger - DC - Eintracht Francfor

Milieux

86 → 96 - Kimmich - MDC - Bayern Munich

MDC - Bayern Munich 88 → 95 - Reus - MOC - Borussia Dortmund

MOC - Borussia Dortmund 86 → 95 - Müller - MC - Bayern Munich

- MC - Bayern Munich 84 → 94 - Havertz - MOC - Bayer Leverkusen

- MOC - Bayer Leverkusen 82 → 94 - Kostić - MG - Eintracht Francfor

84 → 93 - Gnabry - MD - Bayern Munich

MD - Bayern Munich 81 → 92 - Sabitzer - MC - RB Leipzig À récupérer via les Objectifs.

- MC - RB Leipzig 76 → 89 - Dilrosun - MG - Hertha BSC À récupérer via les Objectifs.

- MG - Hertha BSC 75 → 88 - Serdar - MC - FC Schalke 04

Attaquants

89 → 99 - Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich 83 → 97 - Werner - BU - RB Leipzig

- BU - RB Leipzig 84 → 96 - Sancho - AVD - Borussia Dortmund

AVD - Borussia Dortmund 73 → 95 - Håland - BU - Borussia Dortmund

- BU - Borussia Dortmund 74 → 89 - Niederlechner - BU - FC Augsbourg

En dépit du Coronavirus et de l'impossibilité, pour le moment, de reprendre les championnats de football, certains étant d'ailleurs, d'ores et déjà, terminés, à l'instar de notre Ligue 1, EA a fait le choix de partager, dès maintenant, lesCependant, laest le premier championnat du top européen à reprendre (reprise programmée ce 16 mai). Néanmoins, Electronic Arts a tout de même partagé son équipe type avant l'arrêt des championnats, qui a eu lieu au début du mois de mars. À cette époque, après 25 matchs disputés pour la plupart des équipes, le classement était des plus serrés, puisque le Bayern Munich ne possédait que quatre petits points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. La lutte pour le titre, mais aussi les places européennes, faisait rage, puisque le troisième (RB Leipzig), quatrième (Borussia Mönchengladbach) et cinquième (Bayer Leverkusen) ne se tenaient qu'en trois points.Nul doute qu'avec cette reprise, et avec les neuf matchs qu'il reste à jouer, ce top cinq pourrait être chamboulé, tout comme le bas du classement, où le Werder Brême est actuellement relégué en 2. Bundesliga avec seulement 18 points.En attendant la fin du championnat, si toutefois celui-ci arrive à son terme, EA a composé une équipe des meilleurs joueurs de ces 25 premières journées, ladans laquelle nous retrouvons de nombreux joueurs des quatre premiers.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :