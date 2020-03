FIFA 20 : À cause du Coronavirus, la TOTW Moments remplace les TOTW habituelles

Alors que Electronic Arts reste en contact étroit avec les différentes ligues professionnelles concernant l'épidémie de Coronavirus qui touche notre planète, nombreux sont celles et ceux à se poser des questions sur l'impact de ce virus sur le contenu proposé dans le mode Ultimate Team (FUT) de FIFA 20.

Présentation de la TOTW Moments

Les récompenses FUT Champions,

Les packs,

Les DCÉ,

Les futurs objectifs FUT,

Les Drafts.

Les joueurs présents dans la TOTW Moments

Gardiens

83 → 84 - Schmeichel - G - Leicester

- G - Leicester 67 → 76 - Al Mosailem - G - Al Ahli

Défenseurs

85 → 86 → 87 → 88 - De Ligt - DC - Juventus

- - DC - Juventus 84 → 86 → 87 - Walker - DD - Manchester City

- DD - Manchester City 85 → 86 - Alaba - DLG - Bayern Munich

- DLG - Bayern Munich 83 → 85 - Miranda - DC - Jiangsu Suning FC

- DC - Jiangsu Suning FC 79 → 82 - Kolasinac - DLG - Arsenal

- DLG - Arsenal 69 → 77 - Oviedo - DLG - FC Copenhagen

Milieux

84 → 86 - Paulinho - MC - Guangzhou Evergrande Taobao

- MC - Guangzhou Evergrande Taobao 85 → 86 - Rodriguez - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 83 → 84 - Iniesta - MC - Meiji Yasuda

- MC - Meiji Yasuda 81 → 84 - Quaresma - MG - Kasimpaşa SK

- MG - Kasimpaşa SK 82 → 84 - Lingard - MC - Manchester United

- MC - Manchester United 78 → 82 - Aboubakar - MOC - FC Porto

Attaquants

85 → 86 - Bale - AT - Real Madrid

- AT - Real Madrid 82 → 84 → 86 - Arnautovic - AG - Shanghai SIPG FC

- AG - Shanghai SIPG FC 75 → 81 - Kamara - BU - D.C. United

- BU - D.C. United 77 → 81 - Layún - MOC - Monterrey

- MOC - Monterrey 77 → 81 - Wright-Phillips - BU - Los Angeles FC

- BU - Los Angeles FC 68 → 76 - McNulty - BU - Hibernian

Bien évidemment, au vu de la crise sanitaire actuelle, la calendrier sportif est particulièrement impacté. De ce fait, Electronic Arts a décidé de remplacer, temporairement, les tant attendues Team of the Week (TOTW) chaque semaine par laà partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que les compétitions retrouvent un rythme normal. Bien sûr, les nouvelles cartes composant cette nouvelle équipe seront disponibles aux heures habituelles de la TOTW, à savoir le mercredi à 19 heures, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Après l'arrêt de la Premier League, de la Bundesliga et de la Ligue 1 vendredi dernier, en plus de la Liga, de la Serie A et de plusieurs autres championnats à travers le monde, EA Sports a fait le choix de suspendre les habituelles équipes de la semaine (TOTW). Afin de remplacer la TOTW, les équipes d'Electronic Arts ont souhaité proposer un contenu authentique prenant un format qui pourra être réutilisé au cours des prochaines semaines., la nouvelle idée imaginée par EA Sports pour s'assurer de faire packer les joueurs chaque semaine, mais aussi récompenser dignement celles et ceux ayant performé lors du dernier, proposera des cartes basées sur des joueurs étant apparus dans des TOTW d'opus précédents. Chacun des joueurs faisant partie de la TOTW Moments en cours, se seront vu attribuer une carte TOTW au cours de la même semaine lors d'une année antérieure.La TOTW de cette semaine aurait dû être la vingt-huitième de, par conséquent, tous les joueurs présents dans cette premièreont été forcément disponibles dans une TOTW 28 au cours d'une saison passée. Bien entendu, les notes générales des joueurs seront également mises à niveau en fonction de leur carte actuelle. Par exemple, dans la TOTW 28 de FUT 18, Kyle Walker avait reçu une carte avec un général de 86, correspondant à son niveau de l'époque. Sur, ce même joueur, dans sa version, aura une carte avec une jolie note de 87, basée sur son niveauremplacera les TOTW basiques à différents endroits de FUT à partir du 18 mars 2020, comprenant :Les cartes Ones to Watch et Headliners seront également mises à niveau en fonction de l'apparition de cartes de certains joueurs dans les équipes