EA : Les microtransactions rapportent un milliard de dollars entre octobre et décembre

La fin d'année 2019 a été très lucrative pour la firme américaine, qui a engendré environ un milliard de bénéfice venant directement des microtransactions.

Electronic Arts se porte plutôt bien depuis quelque temps, et la fin d'année 2019 a confirmé la tendance. Le studio a, en effet, engendré. Si les joueurs avaient fait part de leur mécontentement avec celles présentes dansen fin d'année 2017, le studio réussi tout de même une très bonne fin d'année 2019, en grande partie grâce à la licencepour les Européens, etpour les États-Unis., soit une hausse de 27 % sur la même période en 2018.Au total,, une hausse de près de 30 % comparativement à 2018 (2,241 millions de dollars). Outre les succès de FIFA 20 (qui multiplie les événements) et de Madden 20, ou plus précisément des, dans lesquels les joueurs dépensent parfois sans compter ( 27 % du chiffre d'affaires sur l'année fiscale 2018-2019 ), l'arrivée tonitruante du battle royale Apex Legends sur le marché a sans aucun doute permis à ce chiffre d'augmenter. Toujours très populaire malgré la forte concurrence, ce dernier propose moult achats en jeu, d'ordre purement cosmétique, et. Le rapport complet mis en ligne par(via GamingBolt ) ne nous permet cependant pas de voir précisément quels sont les jeux rapportant le plus au studio.Pour finir, EA pourrait connaître une année 2020 encore meilleure, étant donné qu'en plus des licences de sport habituelles, plus d', certains n'étant pas encore dévoilées.