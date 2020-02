Retrouvez la solution la moins chère pour réaliser le DCE Thibaut Courtois (Défi de Création d'Équipe) afin de récupérer sa carte spéciale.

DCE Thibaut Courtois POTM

Plongeon → 89

Jeu Main → 91



Réflexes → 90

Positionnement → 89

DCE Thibaut Courbois Flashback, solution

Condition

Joueurs - Belgique : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) - 2 joueurs minimum

- - 2 joueurs minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 66 000 crédits

~ 66 000 crédits Xbox One : ~ 70 000 crédits

: ~ 70 000 crédits PC : ~ 73 000 crédits

, le gardien belge, évoluant au Real Madrid, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois de janvier, a une carte spéciale(Player of the Month). Le portier belge a bien aidé son équipe au cours du mois de janvier, réalisant de nombreuses parades et encaissant qu'un seul et unique but sur les quelques matchs joués. La cartedepropose une note générale de 90, soit deux points de plus que sa carte de base.