DCE Neuer Flashback, solution

Electronic Arts a révélé ce lundi 6 janvier les joueurs composant la Team of the Year (TOTY). Cette dernière récompense onze des meilleurs joueurs sur la dernière année.

FIFA 20 et Modern Warfare en tête du classement des jeux les plus vendus au Royaume-Uni

FIFA et Call of Duty, deux des licences les plus populaires au monde, se placent une nouvelle fois sur les plus hautes marches du classement des jeux les plus vendus au Royaume-Uni. Red Dead Redemption 2 et GTA V sont également présents.