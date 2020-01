Retrouvez la solution la moins chère pour réaliser le DCE Luis Suárez POTM (Défi de Création d'Équipe) afin de récupérer sa carte spéciale.

DCE Luis Suárez POTM

Frappe → 92 Placement offensif → 95 Finition → 94 Puissance de tirs → 90 Tirs de loin → 88 Volées → 93 Pénaltys → 85

Passes → 83 Vista → 85 Précision CF → 85 Passes courtes → 85 Effet → 89

Dribbles → 87 Agilité → 81 Équilibre → 81 Réactivité → 95 Conduite de balle → 87 Dribbles → 88 Calme → 88

Physique → 86 Endurance → 83 Force → 88 Agressivité → 89

Pied faible → 4 étoiles

DCE Luis Suárez POTM, solution La Liga (1/2)

Condition

Joueurs - LaLiga Santander : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 47 000 crédits

~ 47 000 crédits Xbox One : ~ 55 000 crédits

: ~ 55 000 crédits PC : ~ 57 000 crédits

DCE Luis Suárez POTM, solution Équipe notée à 85 (2/2)

Condition

Note générale équipe : 85

85 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 85 000 crédits

~ 85 000 crédits Xbox One : ~ 85 000 crédits

: ~ 85 000 crédits PC : ~ 100 000 crédits

, l'attaquant uruguayen, évoluant au FC Barcelona, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois de décembre, a une carte spéciale(Player of the Month). Avec trois buts et six passes décisives à son compteur,a parfaitement contribué aux bonnes performances de son club et permet à Barcelone de rester au coude-à-coude de son éternel rival, le Real Madrid. La cartepropose une note générale de 91, soit deux points de plus que sa carte de base.