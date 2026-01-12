Le meilleur épisode de Far Cry bientôt de retour d'une façon ou d'une autre ?

Quatorze ans après sa sortie, Far Cry 3 reste un monument du jeu de tir. Alors que les fans attendent le septième opus, Ubisoft semble préparer une surprise de taille pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series. Un simple tweet a suffi à enflammer la communauté.
Il est difficile de ne pas citer Far Cry 3 lorsqu'on évoque l'âge d'or d'Ubisoft
. Sorti initialement en 2012, ce titre a redéfini les codes du monde ouvert et introduit l'un des méchants les plus charismatiques de l'histoire du jeu vidéo, Vaas Montenegro
. Si les joueurs ont pu redécouvrir l'archipel de Rook Islands grâce à une Classic Edition sortie en 2018, cette version souffrait d'une limitation technique frustrante sur consoles, restant bloquée à 30 images par seconde. Mais il semblerait que l'éditeur français ait enfin entendu les prières des joueurs désireux de fluidité.
Un indice qui ne trompe personne
Tout est parti d'une interaction anodine sur le réseau social X. Un fan de la franchise a interpellé directement le compte officiel avec une question que beaucoup se posent depuis l'arrivée des consoles de nouvelle génération.
Far Cry 3 Classic Edition et la mise à jour 60 FPS pour Blood Dragon, c'est pour quand ?
Au lieu d'ignorer la demande ou de fournir une réponse générique, le compte officiel de la franchise a répondu avec une image de réaction montrant un personnage affichant un sourire en coin, lourd de sous-entendus
. Dans le langage de la communication moderne sur les réseaux sociaux, cela équivaut quasiment à une confirmation officieuse. Ubisoft semble bel et bien mijoter quelque chose en coulisses pour moderniser l'expérience technique de ce classique. D'autant plus qu'une autre réponse similaire est intervenue un peu plus tard
.
Le retour du roi Vaas sur next-gen ?
Si cette mise à jour se confirme, elle permettrait enfin aux possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series X de profiter de Far Cry 3 avec un confort de jeu moderne
. Actuellement, même via la rétrocompatibilité, le jeu accuse le poids des années, non pas tant par ses graphismes qui restent corrects, mais par cette fréquence d'images datée qui jure avec les standards actuels du FPS.
Une mise à jour apportant le 60 FPS (et potentiellement une meilleure résolution) serait un argument de poids pour replonger dans la folie insulaire, tout en profitant pleinement de cette expérience qui, même 14 ans plus tard reste excellente.
En attendant Far Cry 7
Cette manœuvre de la part d'Ubisoft n'est pas anodine. Alors que les rumeurs autour de Far Cry 7
évoquent une sortie lointaine, potentiellement calée pour 2027 voire 2028, l'éditeur a besoin d'occuper le terrain médiatique et de maintenir l'intérêt de sa communauté. Proposer une version optimisée de l'épisode le plus aimé de la saga est une stratégie efficace pour faire patienter les fans, mais aussi pour que beaucoup puissent le découvrir.
Reste à savoir si cette mise à jour sera gratuite pour les possesseurs du jeu actuel, ou si Ubisoft tentera de commercialiser une nouvelle édition remastérisée. Si tant est que ce teasing en soi un, et qu'une telle mise à jour soit au programme. Réponse ces prochaines semaines.
commentaires (4)
Freddy, tu devrais peut-être te retenir avant de critiquer. Personne n’a dit que Far Cry 4, 5 ou 6 étaient meilleurs, mais bien le 3, et beaucoup de joueurs le considèrent comme tel, ce qui est un constat partagé. Rejouer à ce jeu ne donne pas l’impression qu’il est “trop vieux”, contrairement aux deux premiers épisodes, qui eux commencent à vraiment montrer leur âge. Le 2 reste un bon jeu, et je n’ai jamais essayé le 1, mais franchement, s’indigner simplement parce qu’un site affirme que Far Cry 3 est le meilleur de la licence, c’est un peu exagéré.
Pwiye dire que ce jeu est le meilleur de la série c'est que vous êtes de sacré brelles, une belle bande de chèvres incompétentes niveau 0.
Fermez le site et allez faute de la couture ca vaudra mieux.
Bonjour, moi j'aimerais surtout une mise à jour du jeu sur PC (ou un remake/remaster de fou) pour les nouveaux composant PC pour que le jeu arrête de crash.
Un nouveau indice viens d'être mis sur le twitter de far cry
Vraiment le FC que j'ai le plus aimé avec le 2