Far Cry 3 offert sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti en fin d'année 2012,est probablement l'un des jeux de la franchise les plus aimés des joueurs. La présence de Vaas Monténégro, antagoniste, n'y est évidemment pas pour rien. Même s'il va souffler sa neuvième bougie dans quelques semaines, il n'est pas trop tard pour découvrir ce titre.Grâce à la générosité d'Ubisoft, qui n'est plus à prouver, vous allez en effet pouvoir. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur l'Ubisoft Store (ou cliquer ici ) et ajouter le jeu à sa bibliothèque. Une fois fait, il y restera à vie, vous pourrez y jouer quand vous voulez. Cependant, il ne faut pas tarder, vous n'avez que jusqu'au 11 septembre pour effectuer l'action, après quoi il repassera à son prix de base (19,99 euros).Pour rappel, dans cet opus, nous incarnons Jason Brody, qui se retrouve sur Rook Island, une île paradisiaque de l'océan Pacifique. Néanmoins, tout n'est pas tout rose, puisqu'un groupe de pirates malmène la population locale, les Rakyats, avec à leur tête le terrible Vaas Montenegro (interprété par Michael Mando, que nous pouvons voir dans la série Better Call Saul) ancien Rakyats dorénavant corrompu. Vous allez devoir survivre dans ce milieu hostile, en faisant preuve d'intelligence et de discrétion, avec les caractéristiques qui ont fait le succès de la franchise.Une offre idéale avant de se replonger dans, avec le sixième épisode majeur qui arrive le 7 octobre prochain, sur toutes les plateformes. D'ailleurs, l'environnement sera légèrement similaire, étant donné que nous nous retrouverons sur l'île tropicale de Yara. Cette fois, il faudra faire face à El Presidente, joué par Giancarlo Esposito, qui est lui apparu dans Breaking Bad.