Exterminauts, un shooter coopératif PvE de Behaviour Interactive, révélé

Level Infinite et Behaviour Interactive ont, récemment, présenté leur nouveau shooter, soit Exterminauts.

C'est durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a été diffusé dans la soirée du mardi 25 août dernier, que Level Infinite et Behaviour Interactive ont levé le voile sur leur prochain projet vidéoludique : Exterminauts, un shooter coopératif, qui s'est doté d'un premier trailer et d'une fenêtre de sortie.

Exterminauts, un nouveau shooter, à destination du PC et des consoles

À l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, Level Infinite et Behaviour Interactive ont créé la surprise en annonçant Exterminauts. Comme dit précédemment, il s'agit d'un shooter coopératif PvE, qui se jouera en vue à la troisième personne et jusqu'à 3 joueurs.

Il s'agit de la franchise originale la plus ambitieuse de Behaviour et cela a été rendu possible grâce à notre partenariat avec Level Infinite et Team Shooter & Creative. Notre équipe souhaitait créer un jeu de science-fiction autour des travailleurs qui vont au bout de leur mission même si les choses ne se déroulent pas comme cela était prévu à l'échelle galactique. - Louis-Pierre Pharand, VP et Executive Producer chez Behaviour Interactive.

Sur Exterminauts, dont l'aventure se déroule sur le monde extraterrestre Tian, les joueurs et les joueuses incarneront un Exterminaut, soit « un professionnel interstellaire endurci équipé dans le seul but d'exterminer les menaces, réparer les infrastructures critiques et réagir face aux crises ». Ainsi, la communauté pourra explorer diverses zones hostiles sur ladite planète alien, où la nature et les machines cohabitent. Les joueurs et les joueuses auront, dès lors, plusieurs objectifs à accomplir, et ce, à l'aide de différentes armes à feu inspirées par les outils des ouvriers.

Exterminauts possède déjà une fenêtre de sortie

Ayant partagé un trailer pour accompagner leur annonce, Level Infinite et Behaviour Interactive ont précisé qu'Exterminauts sortira au cours de l'année 2027 sur PC ainsi que sur les dernières consoles. Pour le moment, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

L'équipe a apporté beaucoup de créativité et a fait preuve d'ambition pour cette IP originale, construisant un monde de science-fiction différent autour d'un gameplay chaotique et hautement coopératif. - Hakan Hu, Publishing Lead chez Team Shooter & Creative.

Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir le shooter Exterminauts, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC.