Euro Truck Simulator 2 vit une seconde jeunesse avec un record historique de joueurs

Treize ans après sa sortie, Euro Truck Simulator 2 prouve qu'il est immortel. Le titre de SCS Software vient de battre son record absolu de fréquentation sur Steam, propulsé par de nouveaux contenus qui ravissent une communauté fidèle et toujours plus nombreuse.
C'est un phénomène qui défie la logique traditionnelle de l'industrie vidéoludique et qui force le respect. Il est facile pour les non-initiés de sourire en voyant des joueurs rentrer du travail pour s'installer devant un autre travail, virtuel cette fois, souvent plus exigeant que leur véritable emploi. Mais la réalité est que des milliers de passionnés ne changeraient pour rien au monde leurs horizons virtuels
. C'est ce qui a permis à Euro Truck Simulator 2
de battre son record de joueurs, treize ans plus tard.
Un record d'affluence historique sur Steam
Les chiffres ne mentent pas et témoignent d'une vitalité exceptionnelle. Plus de treize ans après sa sortie initiale en 2012, Euro Truck Simulator 2 a surpassé son pic historique de joueurs simultanés sur la plateforme de Valve
. Selon les données rapportées par SteamDB
, le titre a franchi une nouvelle étape symbolique en réunissant 72 678 chauffeurs virtuels au même moment
.
Il est extrêmement rare de voir un jeu, perçu à tort comme une niche confidentielle, afficher une telle effervescence plus d'une décennie après son lancement. Alors que les blockbusters voient souvent leur audience s'effondrer après quelques mois, la simulation de SCS Software continue de grimper.
De nouveaux horizons à explorer
Cette soudaine explosion de popularité n'est pas le fruit du hasard. Elle coïncide avec l'arrivée de deux contenus téléchargeables majeurs qui ont su raviver la flamme de la communauté
. D'une part, l'extension Nordic Horizons invite les joueurs à parcourir les paysages septentrionaux de la Scandinavie, offrant des panoramas inédits et une ambiance visuelle rafraîchissante. D'autre part, le DLC Forest Machinery ajoute une couche de technicité avec le transport d'équipements forestiers lourds, comme des déchiqueteuses à bois et des broyeurs.
Ces ajouts rappellent l'essence même du jeu : il ne s'agit pas simplement de conduire, mais de transporter des charges précieuses à travers un monde ouvert vivant.
La thérapie par la route
Au-delà du contenu, c'est la philosophie du jeu qui fidélise les joueurs. Si le titre est célèbre pour son réalisme pointu, ayant même servi dans des études sur la fatigue au volant, son attrait grand public réside ailleurs. Nul besoin de connaître la mécanique d'un levier de vitesse pour apprécier l'expérience. Son atout principal semble être moins la fidélité technique que la qualité de la conduite sur de longues distances. À l'instar d'un PowerWash Simulator, Euro Truck Simulator 2 offre une forme d'hypnose numérique apaisante
, loin du chaos des jeux d'action compétitifs.
Cette zénitude routière, ponctuée par le ronronnement du moteur et le défilement des paysages européens, offre une échappatoire unique. C'est peut-être là le secret de cette longévité : offrir un espace de calme et de maîtrise dans un monde vidéoludique souvent frénétique
.
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