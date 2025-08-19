Une fuite sur le PlayStation Store dévoile un portage très attendu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 12h34
Après plus de dix ans d'attente, les deux jeux de simulations, très appréciés sur PC, s'apprêtent enfin à arriver sur PS5. Les pages officielles sont déjà en ligne sur le PlayStation Store.
Une fuite sur le PlayStation Store dévoile un portage très attendu
Sorti en 2012 sur PC, Euro Truck Simulator 2 est devenu un incontournable du genre et reste aujourd'hui encore très populaire, suivi en 2016 par American Truck Simulator, qui l'est tout autant. Ces deux titres, qui comptent parmi les jeux de simulation les mieux notés sur Steam, s'apprêtent à faire leur première apparition sur console, a minima sur PS5, pour le plus grand plaisir des joueurs qui pourront enfin le lancer sur une autre plateforme.

Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator arrive sur PS5

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, les pages des deux jeux sont apparues sur le PlayStation Store, indiquant que le portage est bien réel, qu'il ne s'agit pas d'une rumeur. Avec la gamescom 2025 qui se profil (jusqu'au 24 août), il est fort probable que Sony ou SCS Software profitent de l'événement pour officialiser leur arrivée en bonne et due forme.

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Deux références absolues du genre

Malgré leur ancienneté, ETS2 et ATS restent parmi les meilleures simulations de conduite disponibles. Euro Truck Simulator 2 permet de parcourir plus de 60 villes européennes, de Londres à Berlin, en traversant campagnes et autoroutes emblématiques assez fidèlement reproduites pour s'offrir une escapade vidéoludique proche de l'authentique.

American Truck Simulator propose la même formule, mais sur les routes des États-Unis. La version PlayStation inclura les fonctionnalités phares que nous connaissons, comme les camions sous licences officielles, la personnalisation des cabines, le mode photo et de nombreuses options pour les passionnés de simulation.

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Ce qui a permis la longévité de ces deux jeux sur PC reste, bien évidemment, les nombreux DLC, mais aussi les mods proposés par les joueurs pour prolonger l'expérience. Mais les amateurs de simulation sur PlayStation profiteront néanmoins d'une expérience poussée, sans grand rival sur cette plateforme.

Prix et sortie encore inconnus

Ni la date de sortie ni le prix n'ont été confirmés pour l'instant. Les deux jeux sont actuellement disponibles à 19,99 € sur Steam. Le prix sur PS5 (et peut-être PS4) devrait être le même. Il est possible que la sortie se fasse dans la foulée d'une présentation durant la gamescom.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Phil (invité) Le 29/08/2025 à 15:56

euros treuk et tres attendu sur console

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Sniper1354 (invité) Le 23/08/2025 à 09:55

Je l'ai sur pc mais j'attends la sortie sur ps5