Enshrouded fait le tour des nouveautés de sa 1.0 juste avant sa sortie

Après plus de deux ans d'accès anticipé, le jeu de survie coopératif Enshrouded déploie enfin sa version 1.0 sur PC et fait ses grands débuts sur PlayStation 5. Entre un nouveau biome, des graphismes sublimés et une conclusion narrative, découvrez les nouveautés de cette mise à jour.

Le jeu de survie et d'action-RPG coopératif débarque effectivement en version 1.0 ce 15 octobre. Après avoir séduit plus de cinq millions et demi de joueurs durant son accès anticipé, Enshrouded lance officiellement sa version 1.0, une mise à jour massive qui signe non seulement l'aboutissement de l'expérience sur PC, mais marque également l'arrivée très attendue du titre sur PlayStation 5. Pour rappeler que cet événement est proche, le studio fait le point sur toutes les nouveautés à attendre.

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Un monde complet et une narration qui touche à sa fin

La principale attraction de cette version finale réside dans l'ouverture totale de la carte d'Embervale. Les explorateurs peuvent désormais s'aventurer dans le Berceau des cendres, un biome inédit constitué d'îles flottantes. Cette nouvelle zone met l'accent sur la verticalité et abrite des ruines anciennes côtoyant des coulées de lave mortelles. C'est également ici que se concentre le contenu de haut niveau, avec des ennemis redoutables et de nouvelles Salles creuses à conquérir.

Au-delà de l'exploration, cette mise à jour apporte la conclusion de l'arc narratif actuel. Les joueurs pourront enfin assembler les dernières pièces du puzzle pour comprendre la chute d'Embervale et découvrir comment faire renaître ce monde de ses cendres. Pour renforcer l'immersion, les notes de lore et les dialogues des survivants bénéficient désormais d'un doublage intégral, rendant l'histoire plus vivante que jamais.

Des améliorations techniques et un gameplay enrichi

De plus, les paysages en voxels afficheront un niveau de détail saisissant, même à grande distance. L'éclairage, les ombres et l'atmosphère générale ont été retravaillés pour donner à chaque biome une identité visuelle forte, sublimée par la prise en charge du HDR pour les écrans compatibles.

Le système de combat n'est pas en reste, puisque le niveau maximum des personnages est repoussé à 50. Les mages profiteront de neuf sorts inédits, tandis que les amateurs de combat à distance découvriront de nouvelles options de personnalisation.















« La version 1.0 rassemble tous les éléments de cette aventure : un monde complet à explorer, la conclusion de notre arc narratif actuel, des améliorations majeures des graphismes et des performances, ainsi qu'une expérience globalement plus aboutie. » Jan Jöckel, le directeur de Keen Games, souligne ainsi l'importance des retours de la communauté dans ce processus créatif. Des fonctionnalités très demandées font leur apparition, comme le ramassage automatique des objets ou la possibilité de voler librement autour de sa base pour faciliter la construction.

Une expérience taillée pour la PlayStation 5

Pour ses grands débuts sur console, Enshrouded exploite pleinement les capacités de la machine de Sony. Les joueurs ont le choix entre un mode performance à 60 FPS et un mode qualité à 30 FPS. Les possesseurs de la PS5 Pro bénéficieront même d'un mode dédié combinant fluidité et haute résolution.

L'immersion est poussée à son paroxysme grâce à la prise en charge des retours haptiques et des gâchettes adaptatives de la manette. Chaque coup d'épée, chaque flèche décochée ou chaque tempête essuyée se ressent directement entre les mains du joueur. Si cette version 1.0 représente l'expérience ultime à ce jour, le studio voit déjà plus loin avec d'autres mises à jour de prévues. Quant au portage sur Xbox Series, il n'arrivera qu'au printemps prochain.