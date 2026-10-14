Enshrouded 1.0 : Faut-il recommencer une nouvelle partie pour la sortie officielle ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 11h34
Avec le lancement officiel de la version 1.0 d'Enshrouded, une question cruciale se pose pour tous les aventuriers de la première heure : faut-il abandonner son ancienne sauvegarde pour repartir de zéro ? Découvrez les recommandations des développeurs et l'impact des nouveautés sur votre progression.
Enshrouded 1.0 : Faut-il recommencer une nouvelle partie pour la sortie officielle ?

Après plus de deux ans et demi passés en accès anticipé, Enshrouded franchit enfin le cap de sa sortie finale en version 1.0. Ce lancement majeur s'accompagne d'une mise à jour XXL évidemment, comprenant améliorations et contenus. Si vous hésitez à créer un tout nouveau monde ou à prolonger votre session actuelle, voici les éléments clés pour prendre la meilleure décision concernant le lancement de la 1.0 d'Enshrouded.

Faut-il lancer une nouvelle sauvegarde pour Enshrouded 1.0 ?

La réponse est oui. Il est vivement conseillé de démarrer une toute nouvelle partie pour la sortie de la version 1.0, le studio de développement Keen Games recommandant lui-même aux joueurs de repartir de zéro afin de profiter pleinement de l'ensemble des modifications apportées au titre.

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Bien qu'il puisse être difficile de faire ses adieux à un monde façonné pendant les deux ans d'accès anticipé, entamer un nouveau voyage reste le meilleur moyen d'apprécier cette version. En théorie, conserver votre ancienne sauvegarde ne devrait pas causer de bug technique majeur, comme l'a également confirmé le studio. Cependant, utiliser une partie déjà avancée risque de gâcher certains aspects de la progression ou de vous perdre face aux nombreux ajustements d'équilibrage intégrés par l'équipe de développement, que ce soit au niveau de la progression ou du monde.

Commencer sur une page blanche garantit une expérience optimale et une découverte fluide. Et surtout découvrir toutes les nouveautés de la 1.0 d'Enshrouded.

Quelles sont les nouveautés majeures de la version 1.0 ?

Bien que le patch notes n'ait pas encore été dévoilée par Keen Games, les grands changements introduits par cette mise à jour finale sont déjà connus :

  • La carte dans son intégralité
  • La fin de l'arc narratif
  • Nouvelles créatures
  • Améliorations des combats et refonte du Mage
  • Amélioration de la progression et nouveau level cap
  • Meilleurs graphismes

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