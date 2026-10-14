Enshrouded 1.0 : Heure de sortie en France sur PC et PS5

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 10h59
Après deux ans et demi passé en accès anticipé, le lancement officiel de la version 1.0 d'Enshrouded approche à grands pas. Découvrez l'heure de lancement pour cette mise à jour massive, également synonyme d'arrivée sur PS5 pour le plus grand bonheur des joueurs.
Enshrouded 1.0 : Heure de sortie en France sur PC et PS5

Le jeu de survie en monde ouvert qui a séduit des millions de joueurs depuis son lancement, début 2024, s'apprête à franchir une étape importante avec la sortie de sa 1.0, que la communauté attend impatiemment, d'autant plus que les développeurs, Keen Games, n'ont pas hésité à teaser ses nouveautés ces derniers mois. Cela marquera la fin de l'accès anticipé et donc l'évolution de Enshrouded, après près de trois années années de mises à jour majeures, permettant de confirmer sa place parmi les plus grands jeux du genre.

Retrouvez donc l'heure de sortie prévue de la 1.0 d'Enshrouded en France, qui arrivera en même temps sur PS5.

Quand sort la version 1.0 d'Enshrouded ?

Le lancement officiel de la version 1.0 d'Enshrouded est prévu pour ce 15 octobre 2026. Pour ce qui est de l'heure de sortie, il faudra attendre la mise à jour qui sera déployée à 17h, heure française. Nul doute qu'à ce moment, de nombreux joueurs relanceront l'expérience qui profitera d'une pléthore de nouveautés.

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Sur le plan technique, les développeurs ont déjà donné quelques précisions, notamment que les sauvegardes seront conservées. Toutefois, comme toujours dans cette situation, le studio confirme qu'il est vivement recommandé de recommencer une partie avec un nouveau monde, pour profiter pleinement des nouveautés qui seront intégrées.

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Quel contenu pour la 1.0 d'Enshrouded ?

Comme nous vous l'avons déjà rapporté dans nos différents articles consacrés à la sortie de la 1.0 d'Enshrouded, de nombreuses nouveautés arrivent. Pêle-mêle, citons la carte dans son entièreté, la fin de l'arc narratif (mais pas forcément de l'histoire d'après le studio), de nouvelles créatures, un meilleur système de combat ou encore une meilleure progression, sans oublier les améliorations graphiques. 

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La version PS5 sera également disponible à ce moment-là, pour étendre la disponibilité d'Enshrouded, tandis que la version XBOX a été, quant à elle, reportée et devrait arriver courant 2027.

Quoi qu'il en soit, le grand rendez-vous est programmé pour ce 15 septembre à 17h, heure de Paris, pour découvrir la très attendue 1.0 d'Enshrouded.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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