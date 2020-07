Elite Squad, le jeu mobile Tom Clancy's, arrivera en août

Le jeu mobile d'Ubisoft, réunissant tous les personnages de l'univers Tom Clancy, arrivera à la fin du mois d'août sur nos smartphones.

Outre les annonces attendues sur Assassin's Creed Valhalla Hyper Scape et Far Cry 6 , Ubisoft s'est également exprimé sur le jeu mobile annoncé en juin 2019 :. Dans ce dernier, le joueur pourra sélectionner l', qui ne s'est d'ailleurs montré que dans cette bande-annonce, dans le but de former une équipe de cinq pour affronter cinq autres adversaires sur des « champs de bataille iconiques », tout ça sur mobile.Directement inspiré de l’univers de Ghost Recon, Splinter Cell, The Division et Rainbow Six,. Une nouvelle bande-annonce a été publiée, nous montrant un peu plus le riche univers du jeu :. Il est néanmoins possible de se préenregistrer dès maintenant, via le site officiel , afin de débloquer une arme exclusive pour Montagne.