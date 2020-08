Elite Squad, le jeu mobile d'Ubisoft, est disponible

Qu'est-ce qu'Elite Squad ?

Comment jouer à Elite Squad

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en juin 2019 à l'occasion de l'E3 de cette année, Elite Squad était resté discret jusqu'en juillet 2020, moment où Ubisoft a décidé de nous indiquer que le jeu mobile serait disponible durant le mois d'août pour tous les joueurs. Chose promise, chose due, puisque le titre mobile fait son arrivée sur les appareils iOS et Android ce 25 août., dans lesquels il sera possible de choisir parmi, dont certains sont très connus et appréciés, tels que notre cher Sam Fisher, pour ne citer que lieu. Une multitude d'armes et des capacités uniques vous permettront de former la meilleure équipe de cinq joueurs si vous décidez de partir sur un mode multijoueur, lequel propose des affrontements en cinq contre cinq, sur des cartes connues, issues de The Division ou encore Splinter Cell Conviction.Pour les amateurs d'histoire, un mode solo est également de la partie. Celui-ci est composé de plusieurs chapitres, avec un scénario qui verra les joueurs affronter une nouvelle menace qu'il faudra vaincre dans le but de sauver le monde. Le mode campagne vous permettra de débloquer plusieurs soldats. Un mode Guild Wars est également jouable.Uniquement disponible sur les appareils mobiles compatibles aux systèmes d’exploitation iOS et Android, vous devrez vous rendre sur le store de votre téléphone pour le télécharger. Les liens sont disponibles ci-dessous.est bien entendu disponible gratuitement au téléchargement. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été publié par Ubisoft.