Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern, un jeu de gestion, annoncé par Dotemu

Dotemu et Homo Ludens ont, très récemment, annoncé leur jeu de gestion dans l'univers de Donjons & Dragons, soit Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern.

La célèbre franchise Dungeons & Dragons/Donjons & Dragons ne cesse de s'étendre via de nouveaux projets vidéoludiques. D'ailleurs, le studio Homo Ludens travaille actuellement sur le développement d'un jeu de gestion dans cet univers, avec Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern.

Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern annoncé avec une première vidéo

En effet, il y a très peu de temps, le studio de développement Homo Ludens et l'éditeur Dotem ont révélé leur nouveau jeu : Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de gestion de taverne, plongé dans le célèbre univers Donjons & Dragons.

Sur Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern, les joueurs et les joueuses sont invités à endosser le rôle de tenancier d'une auberge, qui aura l'opportunité de rencontrer des héros de la région des Vaux. Il sera alors question de les nourrir et de les servir. D'ailleurs, Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern nous proposera de confectionner des plats signatures, à l'aide d'ingrédients « rares et insolites tout droit sortis de votre jardin magique ou fraîchement récoltés en campagne ». Il sera possible d'envoyer des aventuriers aux quatre coins de Vaux afin de récupérer des « ingrédients rares, des curiosités magiques ou des trésors rapportés de leurs périples ». Évidemment, le jeu de gestion nous permettra également d'agencer et décorer notre taverne.

Une fenêtre de sortie pour Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern

En plus d'avoir partagé un premier trailer présentant davantage Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern, Dotemu et Homo Ludens ont donné une fenêtre de sortie : le rendez-vous est prévu pour début 2027. À ce propos, soulignons que Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern, qui ne possède donc pas encore de date de sortie précise, est prévu sur PC (via Steam). Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de l'ajouter à sa liste de souhaits.