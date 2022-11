Dune: Spice Wars arrive dans le Game Pass

Dune: Spice Wars bientôt dans le PC Game Pass

⏳ Il est temps de vous l’annoncer… Dune: Spice Wars arrive bientôt dans le PC Game Pass ⌛️ #XboxPGW pic.twitter.com/CBVQuLE0V0 — Xbox FR (@XboxFR) November 1, 2022

Si Microsoft a récemment révélé les jeux qui seront ajoutés dans le Game Pass , et qui le quitteront, durant ce mois de novembre,Malheureusement, nous n'avons pour le moment. Probablement pour la mi-novembre ou pour le mois de décembre, puisque le titre n'apparaît pas encore dans le listing des mouvements officiels.. La version finale arrivera durant l'année 2023, avec un contenu bien plus important, évidemment.Si vous ne savez pas ce que propose l'expérience, sachez que nous nous retrouvons plongés sur la planète Arrakis, dans le but de maîtriser l'Épice et tout ce qui l'entoure. Vous aurez le choix entre plusieurs factions (cinq à l'heure actuelle) lesquelles ont des spécificités, pour vous permettre d'atteindre la victoire finale. Il existe plusieurs façons de remporter une partie. En dominant les autres joueurs, via l'Hégémonie ou la victoire Politique. Chaque Maison a plus d'affinité avec l'une des victoires.Enfin, rappelons qu'un mode solo est disponible depuis le lancement, mais qu'une mise à jour a apporté une dimension multijoueur, permettant de se confronter aux autres utilisateurs.Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam,Aucune sortie sur consoles n'a pour le moment été programmée. Un autre jeu dans l'univers, un multijoueur en monde ouvert, a également été annoncé, Dune: Awakening