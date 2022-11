Xbox Game Pass : Les nouveautés et jeux sortants en novembre 2022

Xbox Game Pass, les jeux entrants (novembre 2022)

1er novembre : The Legend of Tianding - Cloud, Console & PC. The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season - PC. The Walking Dead: Michonne - The Complete Season - PC.

3 novembre : Ghost Song - Cloud, Console & PC.

8 novembre : Football Manager 2023 - PC. Football Manager 2023 Console - Cloud, Console & PC. Return to Monkey Island - Cloud, Console & PC.

10 novembre : Vampire Survivors - Console.

15 novembre : Pentiment - Cloud, Console & PC. Somerville - Console & PC.



just what we like to seehttps://t.co/JTk4jmK0Y6 pic.twitter.com/b9DN0OnPSw — Hexbox Game Pass (@XboxGamePass) November 1, 2022

Xbox Game Pass, les jeux sortants (novembre 2022)

8 novembre : Football Manager 2022 - PC. Football Manager 2022 Xbox Edition - Cloud, Console & PC.

15 novembre : Art of Rally - Cloud, Console & PC. Fae Tactics - Cloud, Console & PC. Next Space Rebel - Cloud, Console & PC. One Step from Eden - Cloud, Console & PC. Supraland - Cloud, Console & PC.



Tous les mois, le catalogue du Xbox Game Pass accueille de nouveaux titres. Les joueurs et les joueuses, possédant un abonnement actif au Game Pass vont pouvoir découvrir et parcourir de nouveaux jeux sur consoles (Xbox Series, Xbox One) et sur PC, au mois de novembre 2022. Plusieurs jeux quitteront le catalogue Xbox Game Pass, en ce mois de novembre, et ce le 8 et 15 pour être plus précis.