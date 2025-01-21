Steam : Le festival Stratégie en temps réel a débuté, avec des jeux à prix réduit et des démos

Steam a, récemment, accueilli le festival Stratégie en temps réel, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux ainsi que des démos.

Les offres à ne pas louper durant le Festival Stratégie en temps réel de Steam

Crusader Kings III → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 14,99 € au lieu de 49,99 €. Europa Universalis IV → 4,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 49,99 €. Age of Empires IV → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 19,99 € au lieu de 39,99 €. Age of Darkness: Final Stand → 9,44 € au lieu de 26,99 €.

→ 9,44 € au lieu de 26,99 €. Thronefall → 9,74 € au lieu de 12,99 €.

→ 9,74 € au lieu de 12,99 €. Dune: Spice Wars → 19,24 € au lieu de 34,99 €.

→ 19,24 € au lieu de 34,99 €. Aliens: Dark Descent → 17,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 17,99 € au lieu de 39,99 €. The Settlers: New Allies → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 39,99 €. Stronghold: Definitive Edition → 7,49 € au lieu de 14,99 €.

→ 7,49 € au lieu de 14,99 €. Rogue Command → 15,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 15,99 € au lieu de 19,99 €. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin → 11,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 11,99 € au lieu de 59,99 €. Hearts of Iron IV → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 14,99 € au lieu de 49,99 €. Age of Mythology: Retold Standard Edition → 20,09 € au lieu de 29,99 €.

→ 20,09 € au lieu de 29,99 €. Stellaris → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 39,99 €. Victoria 3 → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 24,99 € au lieu de 49,99 €. Total War: Rome II - Emperor Edition → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 14,99 € au lieu de 59,99 €. Sins of a Solar Empire II → 39,19 € au lieu de 48,99 €.

Get ready with your macro and micro skills, because Steam Real-Time Strategy Fest marches in next Monday.



This Fest features all types of RTS games from medieval settings to space wars, in addition to some fresh takes on the intersection between real-time and strategy! pic.twitter.com/O55oEK1t7r — Steam (@Steam) January 17, 2025

Jusqu'au 27 janvier 2025, en début de soirée, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent se procurer des jeux à moindre coût et essayer une pléthore de démos grâce au, qui a été lancé le 20 janvier dernier. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre.Comme mentionné précédemment, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre du. Si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve.