DOOM et DOOM 2 : Une màj est disponible, apportant les 60 FPS et d'autres fonctionnalités

Les versions consoles de DOOM et DOOM II ont été mises à jour, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme le support des 60 FPS, les sauvegardes rapides et bien plus encore.

Sortis respectivement sur PC en 1993 et 1994,etsont très appréciés par les joueurs, c'est pourquoi les(PS4 et Xbox One), mais aussi sur. Pour que ce portage soit encore plus agréable, Bethesda a travaillé sur une mise à jour importante, dans le but d'améliorer la qualité du jeu, mais aussi apporter de nouvelle fonctionnalités.Dès maintenant, les joueurs sur consoles et mobiles de DOOM et DOOM II peuvent profiter d'un, alors quedans son ensemble en ajoutant une fonctionnalité pour sélectionner rapidement les armes, une optimisation pour le choix des niveaux et d'autres options pour régler, par exemple, la luminosité ou le format de l'image.De plus, comme nous vous le disions ci-dessus,, cela permettra de sauver sa progression depuis l'écran pause en appuyant sur R/R1/RB. De même, la partie pourra être chargée rapidement, toujours depuis le même menu, en appuyant sur L/L1/LB. Finalement, de nouvelles extensions sont disponibles, gratuitement pouret. Ces dernières peuvent être téléchargées depuis le menu principal, etLe patch note complet (en anglais) est disponible ici