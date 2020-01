Disintegration : Une bêta annoncée et de nouvelles images partagées

Le prochain jeu d'un des créateurs de la licence Halo va prochainement entrer en bêta fermée, s'ensuivra une bêta publique. Pour l'occasion, de nouvelles images ont été partagées.

Info et date de la bêta de Disintegration

, un jeu de tir à la première personne créé par Marcus Lehto,, a été annoncé à la fin du mois d'août, et va prochainement s'ouvrir un peu plus aux joueurs.En effet, deux périodes detechnique auront lieu,durant lesquelles les joueurs auront la possibilité de tester deux modes de jeu. Le premier,, demandera aux joueurs de s'affronter pendant deux tours, le but étant de livrer une charge qui ne peut être transportée qu'au sol, alors que l'autre équipe devra défendre un territoire. Le deuxième,, est similaire aux modes de jeu où il faut capturer une zone. Afin de pouvoir profiter pleinement du jeu, pas moins de sept équipages uniques seront débloqués pour les joueurs.Suite à ces bêtas fermées,. Nous rappelons que ces dernières seront accessibles pour les joueurs PC, PS4 et Xbox One.En complément, un nouveau trailer de Disintegration a été mis en ligne, lequel permet d'avoir un aperçu de ce que proposeront ces bêtas. Pour plus d'informations et s'inscrire pour la bêta, rendez-vous sur le site officiel