Diablo Immortal montre son gameplay sur PC

Blizzard a, récemment, annoncé la date de sortie de Diablo Immortal , la version mobile de la licence, dans le but de la faire découvrir à encore plus de joueurs. Le studio nous a toutefois réservé une belle surprise :, à la même date, par l'intermédiaire d'une bêta fermée. Mais étant donné que ce portage sur PC n'était pas prévu, et que le titre a été pensé pour fonctionner et tourner sur les appareils mobiles,Durant plusieurs dizaines de minutes, nous pouvons ainsi voir, montrant une version qui ressemble à l'expérience sur mobile, avec l'interface utilisateur plus claire. Toutefois, cela évoluera d'ici à sa sortie, au début du mois de juin, d'autant plus que. Vous pouvez également voir du gameplay sur mobile, dans la vidéo ci-dessous.Rappelons que Les configurations PC sont, d'ailleurs, déjà connues, et sont relativement abordables, sans grande surprise.