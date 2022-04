Diablo Immortal partage sa date de sortie, et sera disponible sur PC

Date de sortie de Diablo Immortal sur PC et mobile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé depuis plusieurs années,n'était toujours pas disponible. Très attendu, le MMOARPG de Blizzard, destiné à porter la licence Diablo sur mobile, a fait le plein d'informations ce 25 avril 2022,Avec plus de 30 millions d'inscriptions, Diablo Immortal fait partie des jeux les plus attendus sur mobile de cette année. La bonne nouvelle est qu'dans le monde entier (la sortie se fera un peu plus tard dans la région Asie-Pacifique). Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, nous apprenons quece qui n'était pas prévu au départ.. Diablo Immortal sera cross-play, ce qui veut dire que vous pourrez jouer entre PC et mobile, ce qui reste une bonne chose. Le titre sera également cross-progression, permettant de retrouver sa sauvegarde sur l'une et l'autre des plateformes. De fait,Pour rappel, Diablo Immortal est qualifié de triple A et de jeu le plus ambitieux de la franchise Diablo par Blizzard. Bien évidemment, les six classes de la licence (barbare, croisé, chasseur de démons, moine, nécromancien et sorcier) seront de la partie, avec comme objectif de sauver le sanctuaire des démons des Enfers. Nous pourrons voyager dans la ville de Ouestmarche et à travers huit zones inédites. Un scénario se plaçant entre Diablo II et III sera proposé aux joueurs, qui pourront également profiter de nombreuses fonctionnalités multijoueur, mais aussi une partie PvP.Rendez-vous dès le 2 juin, sur PC et mobile, pour découvrir