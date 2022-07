Diablo Immortal : La première mise à jour de contenu est disponible

Sorcier Tornade des Arcanes Dégâts augmentés de 54, 72 (à pleine charge) à 60, 80 (à pleine charge) Portée augmentée de 3,3, 5,5 (à pleine charge) à 4,5, 6,5 (à pleine charge)

Tornade des Arcanes légendaire : Croc de Syldra Dégâts augmentés de 57,6 à 60 Portée augmentée de 5,5 à 6,5

Nova de foudre (affecte également les affixes légendaires) : Dégâts augmentés de 25,2 à 34,7 Dégâts multiples augmentés de 70 % à 75 %

Moine Paume explosive Dégâts (non explosifs) augmentés de 17,5 à 25 Portée modifiée de 3,5 (angle de 90 degrés) à 3 x 4,5 (rectangle)

Paume explosive légendaire : Ouragan de mépris Dégâts (non explosifs) augmentés de 17,5 à 25 Portée modifiée de 3,5 (angle de 90 degrés) à 3 x 4,5 (rectangle)

Paume explosive légendaire : Voie du présent Dégâts (non explosifs) augmentés de 19,32 à 25

Paume explosive légendaire : Réprimande abrupte Dégâts (non explosifs) augmentés de 19,8 à 25



Malgré les critiques, Diablo Immortal peut être qualifié de succès, avec notamment 10 millions de téléchargements en l'espace d'une semaine, et 50 millions de dollars générés en un mois. Pour continuer sur sa lancée et tenter de faire rester les joueurs,. Parmi les choses ajoutées, mentionnons un Passe de combat, doté de 40 niveaux pour autant de récompenses exclusives, avec une version premium pour obtenir encore plus de cosmétiques.Côté gameplay, ce qui va probablement intéresser le plus les joueurs. Vous pourrez l'affronter dans le Reliquaire infernal de Rayek au cœur d’Ouestmarche, si vous en avez le courage. Blizzard précise que les récompenses seront nombreuses si vous arrivez à vaincre Vitaath la Mort frissonnante. Un événement spécial sera également organisé du 15 au 18 juillet, demandant aux joueurs d'obtenir des éclats de lune, pour ensuite les échanger contre des bénédictions et récupérer une récompense aléatoire.Quelques équilibrages et corrections de problèmes sont également apportés avec cette mise à jour. Le Sorcier et le Moine sont notamment concernés :Enfin, Blizzard explique que le changement de classe arrivera dans la prochaine mise à jour, comme « de nouveaux contenus additionnels ».Diablo Immortal reste disponible sur PC et appareils mobiles, en free-to-play. Vous pouvez bénéficier d'une carte interactive pour gagner du temps, dans la recherche d'items ou lieux spéciaux.