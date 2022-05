Diablo Immortal : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Heure de sortie de Diablo Immortal

Prétéléchargement de Diablo Immortal

Après de nombreuses années d'attente, Diablo Immortal est enfin sur le point d'être lancé, sur iOS et Android, mais également sur PC, par le biais d' une bêta ouverte . Alors que cette grande sortie approche, de nombreux joueurs se demandent, et si le titre peut être prétéléchargé.La sortie de, uniquement sur PC (bêta ouverte) et sur les appareils mobiles compatibles iOS et Android. Concernant, les développeurs, Blizzard, ont expliqué que. Le studio précise également que certains pourraient voir le titre arriver plus tôt sur l’App Store Apple et sur Google Play.La bonne nouvelle est que. Cela permettra d'en profiter dès le lancement, ce 2 juin à 19h. Une excellente chose pour celles et ceux ayant une petite connexion, puisqu'il est donc possible d'anticiper et ne pas devoir attendre trop longtemps. Malheureusement,Enfin, Blizzard explique que si vous souhaitez profiter de la cross-progression, afin d'y jouer aussi bien sur PC et mobile, il faut, impérativement, avoir un compte Battle.net. Rappelons également que le cross-play est activé pour Diablo Immortal. Dernière précision, au lancement, six serveurs dédiés à la communauté française seront disponibles.Rendez-vous dès, servant notamment à attirer davantage de joueurs, avant la sortie de Diablo IV . Notez que le contexte de Diablo Immortal se situe entre les épisodes II et III. Concernant les configurations PC, vous pouvez les retrouver ici