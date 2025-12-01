Le prochain Dead Rising enverrait Frank West à Hollywood

Frank West reprend du service. Une fuite évoque un nouveau Dead Rising se déroulant à Hollywood. Entre retour aux sources, psychopathes déjantés et contraintes de temps, Capcom semble vouloir effacer l'échec du quatrième opus. Voici les premiers détails sur ce projet nommé Rec.
C'est une nouvelle que les chasseurs de zombies n'osaient plus vraiment espérer. Alors que la franchise semblait au point mort depuis l'accueil glacial réservé à Dead Rising 4 en 2016, une fuite d'envergure vient de raviver la flamme. Si le remaster récent du premier opus avait déjà mis la puce à l'oreille des observateurs, il semblerait que Capcom travaille bel et bien sur un tout nouvel épisode canonique
. L'éditeur japonais, qui a prouvé avec Dragon's Dogma 2
qu'il n'avait pas peur de déterrer ses vieilles gloires après de longues années d'absence, pourrait bien offrir à Frank West une nouvelle heure de gloire.
Frank West à la conquête d'Hollywood
Selon un rapport publié par nos confrères de MP1st
, ce nouveau projet, portant le nom de code « Rec
», ne serait ni un remake ni un simple remaster, mais une suite directe aux aventures originales
. L'information capitale de cette fuite concerne le cadre de l'action : fini le centre commercial de Willamette, place aux paillettes et à l'hémoglobine d'Hollywood. Le jeu plongerait le joueur dans un studio de cinéma totalement clos, transformant les plateaux de tournage en terrain de jeu mortel.
Le scénario semble renouer avec la folie caractéristique de la série. Frank West se retrouverait piégé par un réalisateur
« extravagant et dérangé
», forçant notre journaliste préféré à participer à des épreuves mortelles pour les besoins de son film
. Naturellement, l'appareil photo iconique de Frank ferait son grand retour, tout comme la mécanique de sauvetage des survivants. Ces derniers seraient ici représentés par des acteurs terrifiés, cachés dans les décors du studio.
Un retour aux origines de la série
Ce changement de décor n'est pas anodin. Après les critiques essuyées par les troisième et quatrième épisodes pour leur approche monde ouvert trop diluée, ce nouveau Dead Rising semble vouloir revenir à la formule magique des débuts
: un environnement clos, dense et riche en détails. L'idée d'un studio de cinéma fermé rappelle inévitablement l'ambiance claustrophobe du centre commercial du premier jeu, inspiré par le film Zombie de George A. Romero.
Une autre information devrait ravir les puristes : le retour de la limite de temps. Véritable marque de fabrique génératrice de tension, cette mécanique avait été abandonnée pour plaire au grand public, au grand dam des fans de la première heure. Le rapport indique également que les célèbres Psychopathes reviendraient sous la forme de « sbires
» envoyés par le réalisateur. Un détail croustillant mentionne même une mécanique où Frank sauverait l'un de ces sbires pour qu'il filme l'action, une bombe attachée au corps.
Une sortie encore lointaine
Si ces informations ont de quoi susciter l'enthousiasme, il faudra s'armer de patience. Le rapport de MP1st précise que le développement est encore à un stade qui place la sortie à une « distance considérable »
. Capcom ne semble pas vouloir précipiter les choses, cherchant probablement à redorer le blason d'une licence qui a perdu de sa superbe au fil des années. Si ce retour aux sources se confirme, avec son humour noir et son gameplay sous pression, Dead Rising pourrait bien réussir son grand retour sur la scène vidéoludique.
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