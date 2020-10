Z Event : Shiro Games met en vente un pack de jeux, dont l'argent sera reversé au Z Event

Nous nous sommes simplement demandé ce que nous pouvions faire cette année pour participer activement à la collecte de dons. Notre Bundle Special permet donc aux joueurs de faire une bonne action, et nous leur fournissons 3 jeux en remerciement ! - Adrien Briatta, directeur marketing de Shiro Games.

Depuis 2016,, dans le but de soutenir une association. Malgré la pandémie mondiale, l'édition 2020 aura bien lieu, du 16 au 18 octobre. Sous forme de marathon, plusieurs streamers s'organisent pour faire des lives, via Twitch, et récolter de l'argent, via les dons des viewers, mais aussi grâce à la vente de plusieurs produits dérivés.En 2019, 3 509 878 € ont été récoltés, alors que depuis le lancement de l'opération, ce sont plus de 5,3 millions d'euros de dons qui ont été reçus, destinés à plusieurs associations. Cette année,. Outre les streamers, plusieurs marques veulent aussi apporter leur contribution, ce qui sera le cas de, studio bordelais, que nous avons eu la chance d'interviewer très récemment . Nous leur devons la série Evoland, mais aussi Northgard et, plus récemment, Darksburg. Durant ce week-end, un pack exceptionnel comprenant quatre jeux (Evoland 1&2 sont cependant regroupés dans la Legendary Edition) sera mis en vente, pour la somme de 34 euros (une réduction de 50 % sur le prix original).Si vous souhaitez acquérir le pack, qui vous permettra de faire une bonne action tout en récupérant des jeux,Vous pouvez même faire un rappel , pour ne pas oublier.